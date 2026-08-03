با قطعی شدن حضور تیم مهگل لیگ برتر بسکتبال کشور با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام آمادگی رسمی از سوی تیم مهگل، ترکیب تیم های متقاضی حضور در فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به ۱۲ تیم رسید. پیش از این ۱۱ تیم با اعلام آمادگی رسمی به این سازمان، حضور خود در فصل جدید رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را قطعی کرده بودند. 

مهگل که سال گذشته در لیگ برتر حضور داشت و برای فصل جدید هم متقاضی حضور در مسابقات شده بود نیز آمادگی خود در این زمینه را به صورت رسمی به سازمان لیگ بسکتبال اعلام کرد. 

بدین ترتیب با اضافه شدن مهگل، ترکیب تیم‌ها برای برگزاری لیگ برتر بسکتبال در سال جاری به ۱۲ تیم رسید. این تیم‌ها شامل تیم‌های لیگ برتری فصل قبل (۱۰ تیم) و تیم‌های صعود کرده از لیگ حرفه‌ای (۲ تیم) هستند. 

ترکیب ۱۲ تیمی که حضورشان برای فصل جدید لیگ برتر بسکتبال را قطعی کرده‌اند، به این شرح است:

شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه‌ای)

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، بسکتبال ، فدراسیون بسکتبال
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