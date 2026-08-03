باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس عارف امرایی اظهار داشت: از آغاز طرح اربعین حسینی ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، ۹ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۱۰۲ تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان این که ترددهای استان در ۶۸ محور مجهز به تردد شمار آنلاین ثبت می‌شود، افزود: از ابتدای طرح تا پایان روز ۱۱ مردادماه، ۸۲۷ هزار و ۶۰۰ وسیله نقلیه وارد استان و ۸۲۹هزار و ۷۱۸ وسیله نقلیه از استان خارج شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان لرستان تصریح کرد: تیم‌ها و گشت راهداری به همراه تیم‌های پلیس راه به‌ صورت شبانه‌روزی مشغول پایش و کنترل ترافیک عبوری محورهای استان هستند.

مهندس امرایی اضافه کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائرین اربعین حسینی علیه السلام، سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت شبانه روزی ضمن اطلاع رسانی وضعیت مسیر های مورد نظر، پاسخگوی زائران اربعین است.

منبع: راهداری لرستان