باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه ایران را به ارسال پیامهای متناقض در مورد مذاکرات متهم کرد و ادعا نمود که تهران به طور خصوصی خواهان مذاکره بوده، در حالی که به طور علنی انجام هرگونه گفتوگو را انکار میکند.
ترامپ همچنین اظهارات ایران مبنی بر کنترل تنگه هرمز را رد کرد و مدعی شد که این آبراه راهبردی هماکنون تحت کنترل نظامی آمریکا است.
رئیسجمهور امریکا ادعاکرد که هیچ چیزی بدون اجازه آمریکا به ایران وارد یا از آن خارج نخواهد شد و گفت که محدودیتها تا زمانی که توافقی حاصل شود یا تهران آنچه را که او «تسلیم کامل» میخواند، بپذیرد، پابرجا خواهند ماند.
او گفت: «چه ایران بخواهد بپذیرد چه نه، ما در واقع در مورد راهحلی برای مشکلی صحبت میکنیم که دهههاست خودشان ایجاد کردهاند. این بسیار ساده است، ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت!»
شبکه خبری سیبیاس نیوز روز دوشنبه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که با وجود ادعاهای قبلی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دور جدیدی از مذاکرات بین آمریکا و ایران برنامهریزی یا زمانبندی نشده است.
منابع توضیح دادند که تلاشهای میانجیگرانه بین استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکایی، از یک سو و تیم ایرانی از سوی دیگر، مانند قبل ادامه دارد.
ترامپ شب گذشته اعلام کرده بود که مذاکرات با ایران قرار است.
در هفتههای اخیر، آمریکا و ایران حملات نظامی را علیه یکدیگر تبادل کردهاند؛ واشنگتن اهدافی را در داخل ایران هدف قرار داده و تهران نیز با هدفگیری تأسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در چندین کشور عربی، به ویژه اردن، بحرین و کویت، پاسخ داده است.
این تشدید تنشها پس از امضای یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران در ژوئن و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی صورت گرفت.
مذاکرات بعداً بر سر اختلافات مربوط به تضمینهای امنیتی و آزادی ناوبری از طریق تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای راهبردی جهان برای تأمین انرژی و تجارت جهانی، متوقف شد.
منبع: آناتولی