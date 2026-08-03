باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه پاکستان امروز (دوشنبه) از گفتوگوی تلفنی محمد اسحاقدار، وزیر خارجه این کشور، با سید عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، خبر داده است. به گزارش الجزیره، دو طرف در این تماس درباره تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی کردهاند.
وزیر خارجه پاکستان در این گفتوگو از عراقچی دعوت کرده است تا در اسرع وقت به پاکستان سفر کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، وزرای خارجه دو کشور در این تماس، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقهای و روند دیپلماتیک جاری، بر تداوم همکاریها و رایزنیهای نزدیک با هدف برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه تأکید کردهاند.
منبع: الجزیره