پیگیری زمان تحویل واردات خودرو برای مشتریان امکان پذیر شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو، در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به روند صعودی قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: بازار خودرو طی چند روز گذشته روندی صعودی داشته که این افزایش قیمت بیشتر در بخش خودروهای وارداتی مشاهده شده است.

وفایی اظهار کرد: در بازار خودروهای داخلی و به‌ویژه خودروهای پرتیراژ، شرکت‌های خودروساز با اعلام شرایط فروش تلاش کرده‌اند تا بازار را تا حدودی تعدیل کنند، اما در بازار خودروهای وارداتی شاهد نوسان قیمت بوده‌ایم.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز و تحولات دیگری از جمله بسته شدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی، از جمله عواملی است که موجب افزایش قیمت در این بخش از بازار شده است.

سامانه آنلاین پیگیری قرارداد‌ و زمان تحویل خودرو‌های نیسان ترا رونمایی شد

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه در حال حاضر به اندازه عرضه خودروهای وارداتی، مشتری در بازار وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌هایی که در ورود خودروهای وارداتی وجود دارد، پیش‌بینی می‌کنیم اواخر تابستان، حدود یک ماه آینده، موجی از افزایش قیمت بیش از آنچه در روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم، در بازار شکل بگیرد.گروه پرشیا خودرو در ادامه برنامه‌های خود برای تقویت ارتباط با مشتریان و افزایش شفافیت در فرآیند تحویل خودرو، پس از راه‌اندازی «میز خدمت» در نمایندگی‌ها، سامانه آنلاین استعلام و پیگیری وضعیت قرارداد‌ها و زمان تحویل خودرو‌های نیسان ترا را به بهره‌برداری رساند.

گفتنی است این سامانه با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات قرارداد، کاهش مراجعات حضوری و پاسخگویی سریع‌تر به درخواست‌ها طراحی شده و امکان اطلاع از آخرین وضعیت پرونده خرید و روند تحویل خودرو را به‌صورت برخط فراهم می‌کند.

علاوه بر امکان استعلام آنلاین، فرآیند پشتیبانی و پاسخگویی نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است. پس از ثبت درخواست، کارشناسان فروش گروه پرشیا موبیلیتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با مشتریان تماس گرفته و آخرین وضعیت پرونده، اقدامات انجام‌شده و برآورد زمان تحویل خودرو را به اطلاع آنان خواهند رساند.

راه‌اندازی این سامانه، در کنار استقرار میز خدمت در نمایندگی‌ها، بخشی از برنامه‌های گروه پرشیا برای توسعه خدمات مشتریان، افزایش شفافیت، اطلاع‌رسانی مستمر و تسهیل ارتباط مستقیم با خریداران است؛ اقدامی که با هدف ارتقای تجربه مشتری و پاسخگویی مؤثرتر در شرایط کنونی اجرایی شده است.

در ادامه این برنامه وفایی ادامه داد: اگر افرادی قصد خرید خودرو دارند، شاید از نظر اقتصادی بهتر باشد زودتر نسبت به خرید اقدام کنند؛ چرا که خودرویی که امروز امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد، در حالت عادی باید حدود دو ماه دیگر وارد کشور می‌شد و در صورت انجام نشدن اقدامات لازم، احتمالاً دو ماه آینده با کمبود خودروهای وارداتی مواجه خواهیم شد.

وی درباره وضعیت خودروهای داخلی نیز گفت: در بخش خودروهای داخلی فعلاً مشکل خاصی وجود ندارد و خوشبختانه روند تولید، هرچند نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما از ابتدای امسال اندکی افزایش پیدا کرده است. در خودروهای مونتاژی البته مقداری ریسک وجود دارد و امیدواریم اقدامات لازم در این بخش انجام شود تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.

اولویت ترخیص خودرو در منطقه آزاد تهران با خودروهای حمل‌ونقل عمومی است

این کارشناس بازار خودرو درباره خبر ترخیص خودروها از منطقه آزاد تهران در محدوده فرودگاه امام خمینی(ره) نیز گفت: اولویتی که صراحتاً اعلام شده، خودروهای حمل‌ونقل عمومی است که در عمل بیشتر شامل تاکسی‌ها می‌شود؛ چرا که اتوبوس‌ها از ابتدا نظام تعرفه‌ای متفاوتی داشته‌اند.

وفایی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از فعالان این حوزه اظهار کرد: فعلاً هیچ برنامه مشخصی برای واردات خودروهای شخصی وجود ندارد. در مقطعی که این خبر منتشر شد، بازار انتظار زیادی ایجاد کرد و حتی شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم، اما در حال حاضر خبر مشخصی درباره واردات خودروهای شخصی وجود ندارد.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که احتمالاً تا پایان سال نیز اولویت واردات در این منطقه روی حمل‌ونقل عمومی باقی بماند. در حال حاضر نیز اولویت نخست، خودروهای عمومی است و با توجه به حجم بالای نیاز حمل‌ونقل عمومی، تأمین همین بخش به‌تنهایی می‌تواند یک فرآیند چندماهه باشد.

واردات خودروهای خاص ارتباطی با مناطق آزاد ندارد

این کارشناس بازار خودرو درباره صدور مجوز برای واردات برخی خودروهای خاص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه چند موضوع با یکدیگر ترکیب شده است. خودروهایی که برای کاربری‌های خاص وارد می‌شوند، همواره مجوزهای جداگانه داشته‌اند و ارتباط چندانی با مناطق آزاد ندارند.

وفایی ادامه داد: آمبولانس‌ها و خودروهایی که برای نیازهای نظامی یا گشت‌زنی مورد استفاده قرار می‌گیرند، همواره از مجوزهای خاص برخوردار بوده‌اند و اساساً موضوع درآمدزایی دولت از محل واردات آنها مطرح نیست؛ چرا که این خودروها عملاً برای استفاده خود دولت وارد می‌شوند و تعرفه‌ای نیز ندارند.

وی تأکید کرد: این خودروها اساساً اجازه ورود به بازار را ندارند و نمی‌توانند در بازار آزاد عرضه شوند. بنابراین خودروهایی که اخیراً درباره آنها صحبت شده، عمدتاً کاربری‌های خاص دارند و برای ارگان‌های دولتی، نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نظام تعرفه‌ای، واردات و ثبت سفارش آنها نیز متفاوت است و نمی‌توان آن را محلی برای درآمد دولت در نظر گرفت.

کنترل جابه‌جایی ارز فعلاً اولویت دولت است

وفایی با اشاره به شرایط فعلی ثبت سفارش خودروهای وارداتی گفت: در حال حاضر که صحبت می‌کنیم، ثبت سفارش بسته است و حتی برای ثبت سفارش‌های پیشین نیز محدودیت قیمتی تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، کنترل جابه‌جایی ارز برای دولت اولویت بالاتری نسبت به کسب درآمد از این حوزه دارد.

کارشناس بازار خودرو از اعلام قیمت‌های روز خودداری کرد

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به پرسشی درباره قیمت خودروهای پرتیراژ گفت: با توجه به اینکه نوسان قیمت‌ها بسیار زیاد است، ترجیح می‌دهم فعلاً وارد اعلام قیمت نشویم و اجازه دهیم بازار به یک ثبات نسبی برسد.

وفایی افزود: حداقل ما به عنوان رسانه ملی نباید به این روند دامن بزنیم و در روزهای آینده تلاش می‌کنیم قیمت‌ها را به‌روز نگه داریم و در صورت ثبات بیشتر بازار، قیمت روز خودروها را اطلاع‌رسانی کنیم.