مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: مربیان ما باید پیام «هیهات من الذله» را به درستی برای دانش‌آموزان تفسیر کنند تا نسلی آزاده تربیت شود که در مقابل زور و جور ایستادگی کرده و برای دفاع از ارزش‌های الهی، از هیچ ایثاری دریغ نکند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در مراسم اربعین حسینی با حضور فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌های مجتمع‌های آموزشی فرهنگی علوی، علوم پزشکی و دانشگاه شیراز ضمن تقدیر از همکاری نهاد‌های علمی و آموزشی در برگزاری این جلسه ارزشمند، شب اربعین را تجلی‌گاه شور و شعور حماسی برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان خواند و گفت: قیام امام حسین (ع) تنها محدود به یک واقعه تاریخی نیست، بلکه راه پایداری، ماندگاری آزادگی و آزادمردی است که باید در تمامی ارکان نظام آموزشی متبلور شود.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه «شور حسینی» بدون «شعور و معرفت» راهگشا نخواهد بود، تصریح کرد: امروز مسیر سیدالشهدا (ع)، مسیر استکبارستیزی و مقابله با ظلم است و صرف شرکت در مراسم عزاداری بدون درک عمق این مسیر، هدف غایی مکتب امام حسین (ع) را محقق نمی‌سازد، آنچه جوانان و رزمندگان ما را در مسیر شهادت‌طلبی و دفاع از ارزش‌ها قرار می‌دهد، تربیت حسینی است که خروجی آن احیای اهداف متعالی آن امام همام می‌باشد.

کلاری، با تأکید بر اهمیت تربیت حماسی و سیاسی در دانش آموزان افزود: هدف ما رقم زدن تربیتی چندساحتی است که به خلق و خوی شهدای کربلا باز می‌گردد. زندگی ۵۷ ساله و سراسر نور امام حسین (ع)، الگویی بی‌بدیل برای بشریت است که باید به عنوان نقشه راه در مدارس به دانش‌آموزان معرفی شود.

او با اشاره به جایگاه امام حسین (ع) به عنوان امامِ صلح، معرفت و روحانیت، خاطرنشان کرد: نگاه اباعبدالله (ع) به زندگی، نگاهی انسان‌ساز بود و گریستن در سوگ آن حضرت، در واقع ابراز دلتنگی برای فاصله‌ای است که گاهی از مسیر ترسیم‌شده ایشان می‌گیریم.

کلاری در پایان بر ضرورت نهادینه‌سازی زیربنا‌های تربیتی در مدارس تأکید کرد و گفت: مربیان ما باید پیام «هیهات من الذله» را به درستی برای دانش‌آموزان تفسیر کنند تا نسلی آزاده تربیت شود که در مقابل زور و جور ایستادگی کرده و برای دفاع از ارزش‌های الهی، از هیچ ایثاری دریغ نکند.

کلاری گفت: تلاش ما در آموزش و پرورش فارس، بهره‌گیری از سیره اهل‌بیت (ع) برای دستیابی به زندگی همراه با تعادل، صلح و سعادت برای دانش‌آموزان است.

او گفت: تربیت چندساحتی مبتنی بر مکتب عاشورا لازمه ی پرورش انسان‌های آزاده است.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش فارس ، تربیت ، نسل ، حماسه ساز ، معرفت
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