حفظ آثار تاریخی هنگام واگذاری بخش خصوصی، در اولویت باشد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در نشست مشترک سازمان برنامه و بودجه با وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استانداران فارس و کرمان روز دوشنبه ۱۲ مرداد با موضوع «حکمرانی هیئتامنایی در پایگاهها و موزههای میراث فرهنگی با هدف گذار از مدیریت دولتی مستقیم به اداره کارآمد و پایدار» برگزار شد.
سید حمید پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست گفت: آثار و بناهای تاریخی، نفیسترین داراییهای فرهنگی کشور هستند و باید در ضوابط واگذاری این بناها، به صورت دقیق و شفاف، بر ضرورت حفظ این آثار به عنوان اولویت نخست تأکید شود.
وی افزود: از جمله ذخایر ارزنده و بینظیر فرهنگی کشورمان، سعدی شیرازی است که با توجه به لزوم ترویج آموزههای بشردوستانه و صلحخواهانه در سطح گسترده، باید تعالیم و آثار ارزنده این شاعر اجتماعی و بزرگ، هرچه بیشتر منتشر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه این سازمان بر برگزاری یک برنامه متفاوت و فاخر برای بزرگداشت سعدی در اردیبهشتماه سال آینده تأکید دارد، گفت: پیشنهاد میکنم با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با کمک وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری فارس، شهرداری شیراز و انجمنهای مردمنهاد، برنامهریزی برای این برنامه از هماکنون آغاز شود.
پورمحمدی با بیان اینکه «خانه شاهنامه» در تعدادی از استانها راهاندازی شده است، گفت: با هدف تقویت انسجام اجتماعی، افزایش سطح اعتماد به نفس ملّی و احترام به گذشتگان و ترویج زبان و ادب فارسی و آموزههای خردمندانه و وطندوستانه حکیم ابوالقاسم فردوسی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانههای عمومی، «خانههای شاهنامه» در سراسر کشور ایجاد شده و آموزش شاهنامهخوانی در استانهای مختلف گسترش مییابد.
وزیر میراث فرهنگی: هیچ رئیسی در تاریخ سازمان برنامه و بودجه به اندازه پورمحمدی حساسیت فرهنگی نداشته است
در این نشست، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیز با قدردانی از اهتمام سازمان برنامه و بودجه کشور به موضوع میراث فرهنگی، گفت: در تاریخ سازمان برنامه و بودجه کشور، هیچ رئیسی به اندازه آقای پورمحمدی، حساسیت فرهنگی نداشته است و باید از این ظرفیت تکرارنشدنی برای این حوزه، بیشترین استفاده به نفع حوزه فرهنگ بشود.
در ادامه این نشست، استانداران فارس و کرمان، قائممقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهردار و رئیس شورای شهر شیراز نیز، نظرات و دیدگاههای خود را بیان کردند. رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای فارس و کرمان نیز در این نشست حضور داشتند.