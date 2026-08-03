طراحی الگوهای نو برای تقویت روابط تجاری ایران و پاکستان در دستور کار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین پیرمؤذن با بیان اینکه هیأت تجاری به سرپرستی نایب‌رئیس اتاق ایران هم‌زمان با برگزاری کمیته مشترک ایران و پاکستان به ریاست سید محمد اتابک وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت و با حضور محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت عازم اسلام‌آباد شده است، به اهداف و برنامه‌های این سفر اشاره و تصریح کرد: اعزام هیات تجاری به کشورهای هدف و بازارهای کلیدی که در راستای تقویت صادرات و در مقابل تأمین نیازهای اصلی کشور انجام شود از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین اعزام هیات تجاری به پاکستان هم‌زمان با برگزاری کمیته مشترک، فرصتی برای رایزنی و حل موانعی است که در برابر روابط تجاری وجود دارد.

وی ادامه داد: طی بررسی‌هایی که در سطح گسترده‌ای صورت گرفته است، توانستیم اصلی‌ترین موانع در ارتباط با پاکستان را شناسایی کنیم و متناسب با این مسئله بهترین راهکار را تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تجارت ایران و پاکستان می‌دانیم که باید با تعیین زمان‌بندی مشخص برای حل هر مشکل، برنامه‌ریزی و اقدام کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران بر این باور است که مذاکرات برای تقویت مناسبات بین دو کشور باید همراه با ارائه راهکار باشد تا نتیجه‌بخش و مؤثر واقع شود در غیر این‌صورت تنها با بیان مشکلات نمی‌توان به توسعه روابط، امید داشت.

پیرمؤذن خاطرنشان کرد: تسریع در صدور و پذیرش گواهی مبدأ و اسناد تجاری، طراحی سازوکار واحد برای حل اختلافات صادرکنندگان و واردکنندگان، ارائه راهکارهای بانکی غیرمستقیم مورد توافق دو طرف، کاهش زمان ترخیص کالا در مرزها، هماهنگی برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای مستقیم و منظم حمل کالا و توسعه همکاری در زمینه راه‌آهن و کریدورهای حمل‌ونقل ایران و پاکستان، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که طی این سفر در مذاکره با طرف‌های پاکستانی، مطرح و پیگیری می‌شود.

وی همچنین از ضرورت برگزاری منظم نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری با هدف بسترسازی برای گسترش روابط پایدار تجاری بین ایران و کشورهای هدف صحبت کرد و افزود: سعی داریم در طول سفر و مذاکره با طرف پاکستانی، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های ایرانی و پاکستانی را در اولویت پیگیری‌ها قرار دهیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک برای حضور در بازار کشور سوم با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و پاکستانی را نیز اقدامی مؤثر درراستای تقویت روابط بین این دو کشور همسایه دانست.

پیرمؤذن با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی دو کشور ایران و پاکستان در روابط تجاری، گفت: آمادگی لازم در بین فعالان اقتصادی دو طرف وجود دارد تا با رفع موانع و تسهیل شرایط، همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را توسعه دهند، در این بین دولت ایران و پاکستان باید بستر لازم را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه ایران و پاکستان باید از تجارت صرف کالا به سمت شراکت اقتصادی حرکت کنند، گفت: زمینه‌های بسیار متنوعی برای همکاری بین ایران و پاکستان وجود دارد که برای استفاده از این موقعیت به طراحی الگوهای همکاری و برنامه‌ریزی دقیق نیاز داریم.

نایب‌رئیس اتاق ایران توافق با طرف پاکستانی برای طراحی سازوکارهای نو و مبتنی بر نیاز هر دو کشور را یکی از اهداف سفر هیات اتاق ایران به اسلام‌آباد دانست و گفت: آشنایی فعالان اقتصادی ایرانی و پاکستانی از توانمندی‌ها و نیازهای یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز تعریف و ایجاد روش‌های جدید همکاری تجاری باشد.

به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران پیگیری برای تحول‌آفرینی در همکاری‌های بین ایران و پاکستان در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک از دیگر مواردی است که در طول سفر هیات تجاری به اسلام‌آباد انجام می‌شود.

پیرمؤذن از تلاش برای حل‌وفصل مسائل مرزی و گمرکی با هدف تسهیل و تسریع روند تجارت بین دو کشور سخن گفت و تأکید کرد: باید شرایط مرزی و گمرکی از سوی هر دو طرف با رویکرد توسعه روابط تجاری، مورد بازنگری قرار بگیرد. این موضوع یکی از اثرگذارترین موارد برای تقویت روابط تجاری ایران و پاکستان است.