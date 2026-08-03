سفر وزیر صمت به اسلام آباد در اوج روابط ایران و پاکستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، به منظور شرکت در دهمین اجلاس رؤسای کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و دیدار با نخست وزیر در صدر یک هیئت بلند پایه اقتصادی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و تجار بخش خصوصی عازم اسلام آباد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، این سفر رسمی از ۱۳ تا ۱۴ مردادماه سال جاری (برابر با ۴ تا ۵ آگوست ۲۰۲۶) با هدف توسعه همکاری، اقتصادی، تجاری و صنعتی میان دو کشور همسایه انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، دستور کار اصلی مذاکرات وزیر صمت در پاکستان، بر ۱۹ محور کلیدی استوار است که نهایی کردن متن توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان، ایجاد و برقراری مکانیسم تهاتر کالایی و بررسی توافق نامه‌ها از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.

همچنین در این مذاکرات، موانع ترانزیتی و روان سازی انتقال کانتینر‌های ایرانی در بنادر پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. توسعه زیرساخت‌های مرزی در محدوده «ریمدان–گبد»، ایجاد مسیر مستقل به مرز پاکستان در قطعه منفصله منطقه آزاد چابهار و تسهیل حمل و نقل جاده‌ای از دیگر برنامه‌های وزیر صمت برای روان سازی لجستیک مرزی است. در حوزه دریایی نیز اتصال مرز دریایی گوادر به مرز ریمدان و توسعه کریدور ریلی از طریق اتصال بنادر چابهار و گوادر پیگیری خواهد شد.

توسعه تولیدات مشترک صنعتی به ویژه در بخش نساجی، رفع مشکلات بانکی و مالی تجار، تسهیل صدور روادید تجاری و فعال سازی بازارچه‌های مرزی مشترک از دیگر محور‌هایی است که سید محمد اتابک در دیدار با همتایان پاکستانی خود جهت تحقق نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور به گفت‌و‌گو خواهد گذاشت.

برچسب ها: وزیر صمت ، تجارت
خبرهای مرتبط
وزیر صمت خواستار پیگیری کانتینر‌های ایرانی در بندر کراچی شد
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی منصوب شد
طراحی الگوهای نو برای تقویت روابط تجاری ایران و پاکستان در دستور کار است
تولید ملی نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است / مهم‌ترین تهدید‌های تولید، کاهش نرخ تشکیل سرمایه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کیف پول ایران چیست و چه امکاناتی دارد؟
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم است
ثبت رکورد تاریخی تزریق ۵۹ هزار و ۲۲۰ مگاوات برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی به شبکه سراسری+ فیلم
بازار کشش خودرو‌های وارداتی ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی را ندارد/واردات ۱۱۰ هزار خودرو امکان پذیر نیست
بخشنامه دریافت مالیات و عوارض از رویه های کولبری و ملوانی ابلاغ شد
فاصله زیادی میان نیاز کشور و میزان تأمین ناوگان وجود دارد/معطلی ۲ ساعته زائران در صف اتوبوس قابل قبول نیست + فیلم
وزیر صمت خواستار پیگیری کانتینر‌های ایرانی در بندر کراچی شد
تعلل در پرداخت مطالبات گندمکاران تهدید جدی برای امنیت غذایی
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد
سهم قابل توجه استاندارد در رصد تولید ناخالص داخلی کشور
آخرین اخبار
جذب منابع غیر دولتی برای پروژه‌های دولتی کشور
توضیح سازمان هواپیمایی درخصوص فروش بلیت ۲۱ میلیون تومانی تهران-اصفهان
جابه‌جایی بیش از ۲ میلیون و ۱۷۱ هزار زائر اربعین به داخل کشور
سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور مصرف می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۳ مرداد
۲۲۰۰ سفر از مرز مهران به اقصی نقاط کشور در یک روز
بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی در مناطق آزاد
بازار کشش خودرو‌های وارداتی ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی را ندارد/واردات ۱۱۰ هزار خودرو امکان پذیر نیست
وزیر صمت خواستار پیگیری کانتینر‌های ایرانی در بندر کراچی شد
سهم قابل توجه استاندارد در رصد تولید ناخالص داخلی کشور
کیف پول ایران چیست و چه امکاناتی دارد؟
افزایش ظرفیت پروازهای «ایران‌ایر» در ایام اربعین به ۳۸ هزار صندلی
بخشنامه دریافت مالیات و عوارض از رویه های کولبری و ملوانی ابلاغ شد
ثبت رکورد تاریخی تزریق ۵۹ هزار و ۲۲۰ مگاوات برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی به شبکه سراسری+ فیلم
فاصله زیادی میان نیاز کشور و میزان تأمین ناوگان وجود دارد/معطلی ۲ ساعته زائران در صف اتوبوس قابل قبول نیست + فیلم
تعلل در پرداخت مطالبات گندمکاران تهدید جدی برای امنیت غذایی
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم است
دشمنان آرزوی زمین‌زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد + فیلم
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی شمال شرق کشور
تعیین تکلیف ۲۱۱ طرح در کمیته پایش استان تهران
سفر وزیر صمت به اسلام آباد در اوج روابط ایران و پاکستان
طراحی الگوهای نو برای تقویت روابط تجاری ایران و پاکستان در دستور کار است
حفظ آثار تاریخی هنگام واگذاری بخش خصوصی، در اولویت باشد
پیگیری زمان تحویل واردات خودرو برای مشتریان امکان پذیر شد
خاموشی‌های بدون اطلاع‌رسانی ناشی از حوادث فنی است/ تمام تلاش صنعت برق بر تأمین برق پایدار متمرکز است
توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور با افزایش منابع وام اشتغال مددجویان