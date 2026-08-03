سفر وزیر صمت به اسلام آباد در اوج روابط ایران و پاکستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، این سفر رسمی از ۱۳ تا ۱۴ مردادماه سال جاری (برابر با ۴ تا ۵ آگوست ۲۰۲۶) با هدف توسعه همکاری، اقتصادی، تجاری و صنعتی میان دو کشور همسایه انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، دستور کار اصلی مذاکرات وزیر صمت در پاکستان، بر ۱۹ محور کلیدی استوار است که نهایی کردن متن توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان، ایجاد و برقراری مکانیسم تهاتر کالایی و بررسی توافق نامه‌ها از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.

همچنین در این مذاکرات، موانع ترانزیتی و روان سازی انتقال کانتینر‌های ایرانی در بنادر پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. توسعه زیرساخت‌های مرزی در محدوده «ریمدان–گبد»، ایجاد مسیر مستقل به مرز پاکستان در قطعه منفصله منطقه آزاد چابهار و تسهیل حمل و نقل جاده‌ای از دیگر برنامه‌های وزیر صمت برای روان سازی لجستیک مرزی است. در حوزه دریایی نیز اتصال مرز دریایی گوادر به مرز ریمدان و توسعه کریدور ریلی از طریق اتصال بنادر چابهار و گوادر پیگیری خواهد شد.

توسعه تولیدات مشترک صنعتی به ویژه در بخش نساجی، رفع مشکلات بانکی و مالی تجار، تسهیل صدور روادید تجاری و فعال سازی بازارچه‌های مرزی مشترک از دیگر محور‌هایی است که سید محمد اتابک در دیدار با همتایان پاکستانی خود جهت تحقق نقشه راه تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور به گفت‌و‌گو خواهد گذاشت.