باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۲ مرداد در بازدید از آمادگی‌های عملیاتی و رزمی بالای رزمندگان غیور مناطق عملیاتی شمالغرب، به اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی نیروی زمینی سپاه در مناطق عملیاتی در کل کشور از جمله مناطق عملیاتی شمالغرب تاکید کرد.

وی گفت: به حول و قوه الهی با تجربه گرانقدر سال‌های متمادی دفاع از سرزمین مقدس ایران اسلامی و بهره گیری از ایمان و تکنولوژی و علوم روز، رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه، تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا، آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهک‌های تروریستی هستند تا این سرزمین را به گورستان دسته جمعی عناصر خبیث و مزدور مبدل کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سپاه