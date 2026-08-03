باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:امشب در ۷ استان واقع در نوار شمالی و سه استان جنوب شرق کشور، رگبار باران و رعدوبرق را شاهد هستیم.

وی افزود:فردا در استان‌های خراسان شمالی، مازندران، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های گلستان، سمنان، تهران و البرز، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک پیش‌بینی می شود.

او بیان کرد: از فردا تا پنجشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و جمعه علاوه بر آن در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال سمنان در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر و اوایل شب تداوم خواهد داشت.

او توضیح داد: این وضعیت طی سه روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد :طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، برخی نقاط مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می شود.

او گفت:دریای خزر و طی پنج روز آینده شرق دریای عمان مواج است.