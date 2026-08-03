باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراههای منتهی به تهران خبر داد و آخرین وضعیت تردد در جادههای کشور را تشریح کرد.
محرابینیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: همچنین در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل شماره ۱۸، محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو و محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال، محدوده گیلاوند ترافیک سنگین است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: در آزادراه تهران ـ پردیس، محدوده ابتدای آزادراه و محور قدیم تهران ـ بومهن، محدوده جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا گفت: تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، محورهای چالوس و فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب** روان است.
وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی بیان کرد: محور فیروزکوه در ارتفاعات دارای مهگرفتگی است و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
ترافیک سنگین در آزادراههای تهران ـ کرج ـ قزوین
محرابینیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها نیز گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل گرمدره تا پایانه شهید کلانتری و گلشهر تا کمالشهر ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در **آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده کلاک** ترافیک نیمهسنگین است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: آزادراه تهران ـ ساوه، حدفاصل فیروزبهار تا حسنآباد و محور شهریار ـ تهران در اکثر مقاطع نیز با ترافیک سنگین مواجه است.
آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزها
محرابینیا درباره وضعیت تردد در محورهای منتهی به مرزها نیز اظهار کرد: **تردد روان در محور حمیل ـ سرابله ـ ایلام، محور ایلام ـ مهران، محور بستان ـ مرز چذابه، محور پیرانشهر ـ مرز تمرچین، محور خرمشهر ـ مرز شلمچه، محور قصرشیرین ـ مرز خسروی و محور مریوان ـ مرز باشماق** گزارش شده است.
وی همچنین از انسداد محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمتعلی خبر داد و گفت: تردد در این مسیر از مسیر جایگزین کهورستان ـ منبع آب ـ بندرعباس انجام میشود.
محرابینیا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی را از طریق سامانههای اطلاعرسانی مرکز مدیریت راهها بررسی کنند. (