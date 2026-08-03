وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اعتراف دشمنان متخاصم درباره اجرای جنگ ترکیبی علیه اقتصاد ایران گفت: دشمنان همان‌طور که در جنگ نظامی و سایبری علیه کشور اقدام کردند، جنگ اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داده‌اند، اما ملت ایران با مقاومت خود اجازه نخواهد داد اقتصاد کشور زمین‌گیر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابعاد مختلف اقدامات دشمنان علیه کشور اظهار کرد: اخیراً دشمنان متخاصم کشور خودشان به اعتراف آمده و اذعان کرده‌اند که در کنار جنگ نظامی و جنگ‌های سایبری، عملیات جنگ ترکیبی را علیه اقتصاد کشور ما نیز پیاده‌سازی کرده‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان داد که دست جنایتکار دشمنان نه‌تنها به خون مردم عزیز و کودکان ما آلوده شده، بلکه در زندگی مردم و اقتصاد کشور نیز دخالت داشته و همچنان به این اقدامات ادامه می‌دهند.

مدنی‌زاده با تأکید بر روحیه مقاومت مردم ایران ادامه داد: دشمنان هنوز نتوانسته‌اند بفهمند که ملت ما، مردم عزیز ایران، ملت امام حسین(ع) و ملت مقاومت هستند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: همان‌طور که مردم در جنگ نظامی، در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور پیدا کردند و با مقاومت خود توانستند کاری کنند که کشور در این جنگ به پیروزی برسد، در عرصه اقتصادی نیز اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

وی گفت: دشمنان ادعا کرده‌اند که می‌خواهند از طریق اقتصاد، اقتصاد کشور را زمین بزنند، اما این آرزو را به گور خواهند برد.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان اظهار کرد: ما برای دو سال آینده برنامه داریم و برنامه مقاومت اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد؛ بنابراین مردم عزیزمان از هیچ چیز نگران نباشند.

وی افزود: به حول و قوه الهی، هیچ آسیبی به کشور وارد نخواهد شد و دولت برای شرایط مختلف برنامه‌ریزی کرده است.

وزیر اقتصاد همچنین درباره برخی ادعاها درخصوص وضعیت نظام بانکی و تأمین بودجه کشور گفت: اخیراً ادعاهای پوچی در خصوص ورشکستگی بانکی و یا عدم امکان تأمین بودجه مطرح شده است که این اکاذیب را ان‌شاءالله در ادامه به‌صورت مفصل برای مردم عزیز توضیح خواهیم داد.

مدنی‌زاده در پایان با اطمینان دادن به مردم تأکید کرد: به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهم که برای هر برنامه‌ای که دشمنان متخاصم و جنایتکار داشته باشند، برنامه‌های مقابله‌ای و مقابله‌به‌مثل داریم و اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود علیه اقتصاد کشور دست پیدا کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزیر اقتصاد ، رشد اقتصادی
خبرهای مرتبط
انتقال سهمیه یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آغاز شد+ فیلم
مهلت تحویل اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک تا آخر شهریور تمدید شد
کارت سوخت حذف نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد
نرخ انواع ارز در ۱۲ خرداد در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
دولت باید دست از سر سهام عدالت بردارد
۵۰۰ مگاوات‌ساعت ذخیره‌ساز تا زمستان به شبکه برق کشور اضافه می‌شود+ فیلم
بانک ملی: مغایرت باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود
تغییر نرخ بنزین در شرایط فعلی به صلاح نیست / اصلاح ساختار توزیع سوخت با بهره‌گیری از کارت‌های بانکی
رشد بیش از ۱۲۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت واحدی برای مناطق تهران وجود ندارد/ همراهی مالکان برای فروش ملک
واگذاری یک‌هزار واحد مسکونی به زوج‌های جوان در ۱۲ شهر جدید
آخرین اخبار
دشمنان آرزوی زمین‌زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد + فیلم
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی شمال شرق کشور
تعیین تکلیف ۲۱۱ طرح در کمیته پایش استان تهران
سفر وزیر صمت به اسلام آباد در اوج روابط ایران و پاکستان
طراحی الگوهای نو برای تقویت روابط تجاری ایران و پاکستان در دستور کار است
حفظ آثار تاریخی هنگام واگذاری بخش خصوصی، در اولویت باشد
پیگیری زمان تحویل واردات خودرو برای مشتریان امکان پذیر شد
خاموشی‌های بدون اطلاع‌رسانی ناشی از حوادث فنی است/ تمام تلاش صنعت برق بر تأمین برق پایدار متمرکز است
توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور با افزایش منابع وام اشتغال مددجویان
افزایش تاب‌آوری صنعت پالایش در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد
آغاز صادرات مرغ مازاد کشور از روزهای آینده/ زنجیره تامین هوشمند می شود
تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق آزاد
بانک ملی: مغایرت باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود
ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس و الزامات زیست‌محیطی آن
بازار سرمایه همچنان ارزنده؛ توصیه به سهامداران تازه وارد
تغییر نرخ بنزین در شرایط فعلی به صلاح نیست / اصلاح ساختار توزیع سوخت با بهره‌گیری از کارت‌های بانکی
پیگیری مجلس از دولت جهت ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال مددجویان
عملکرد مزارع گندم در کشور افزایش یافت
واگذاری یک‌هزار واحد مسکونی به زوج‌های جوان در ۱۲ شهر جدید
رشد بیش از ۱۲۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
افزایش اجاره‌بها را به نام مشاوران املاک تمام نکنید
استقرار تیم نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه نجف؛ نظارت میدانی بر عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵
عرضه و واگذاری بخشی از سهام استقلال در فرابورس
آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت زائران از مرز خسروی/ تاکید بر ضرورت استراحت رانندگان
چالش‌های توسعه تجارت الکترونیک در ایران/ از شکاف لجستیکی تا ضرورت ارتقای اعتماد عمومی
افزایش تراز آب سد‌ها به معنای پر آبی نیست
تمدید مهلت بارگذاری اطلاعات مالی سه‌ماهه اول امسال در سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
پرداخت ۱.۳ همت تسهیلات ودیعه و تعمیرات مسکن برای جبران خسارات جنگ تحمیلی سوم