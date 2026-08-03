باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابعاد مختلف اقدامات دشمنان علیه کشور اظهار کرد: اخیراً دشمنان متخاصم کشور خودشان به اعتراف آمده و اذعان کردهاند که در کنار جنگ نظامی و جنگهای سایبری، عملیات جنگ ترکیبی را علیه اقتصاد کشور ما نیز پیادهسازی کردهاند.
وی افزود: این موضوع نشان داد که دست جنایتکار دشمنان نهتنها به خون مردم عزیز و کودکان ما آلوده شده، بلکه در زندگی مردم و اقتصاد کشور نیز دخالت داشته و همچنان به این اقدامات ادامه میدهند.
مدنیزاده با تأکید بر روحیه مقاومت مردم ایران ادامه داد: دشمنان هنوز نتوانستهاند بفهمند که ملت ما، مردم عزیز ایران، ملت امام حسین(ع) و ملت مقاومت هستند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: همانطور که مردم در جنگ نظامی، در خیابانها و میدانها حضور پیدا کردند و با مقاومت خود توانستند کاری کنند که کشور در این جنگ به پیروزی برسد، در عرصه اقتصادی نیز اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
وی گفت: دشمنان ادعا کردهاند که میخواهند از طریق اقتصاد، اقتصاد کشور را زمین بزنند، اما این آرزو را به گور خواهند برد.
مدنیزاده با اشاره به برنامههای دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان اظهار کرد: ما برای دو سال آینده برنامه داریم و برنامه مقاومت اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد؛ بنابراین مردم عزیزمان از هیچ چیز نگران نباشند.
وی افزود: به حول و قوه الهی، هیچ آسیبی به کشور وارد نخواهد شد و دولت برای شرایط مختلف برنامهریزی کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین درباره برخی ادعاها درخصوص وضعیت نظام بانکی و تأمین بودجه کشور گفت: اخیراً ادعاهای پوچی در خصوص ورشکستگی بانکی و یا عدم امکان تأمین بودجه مطرح شده است که این اکاذیب را انشاءالله در ادامه بهصورت مفصل برای مردم عزیز توضیح خواهیم داد.
مدنیزاده در پایان با اطمینان دادن به مردم تأکید کرد: به مردم عزیزمان اطمینان میدهم که برای هر برنامهای که دشمنان متخاصم و جنایتکار داشته باشند، برنامههای مقابلهای و مقابلهبهمثل داریم و اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود علیه اقتصاد کشور دست پیدا کنند.