باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در سخنرانی تلویزیونی خود، رستم اومروف (وزیر دفاع سابق) را به عنوان رئیس جدید سرویس اطلاعات خارجی این کشور منصوب کرد. زلنسکی همچنین ایهور کلیمنکو را به عنوان دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین معرفی کرده است.

اومروف که پیش از این در سال ۲۰۲۳ به عنوان وزیر دفاع خدمت کرده بود، سابقه ریاست صندوق املاک دولتی و عضویت در پارلمان اوکراین را نیز در کارنامه خود دارد. کلیمنکو نیز از سال ۲۰۲۳ وزیر کشور بوده و پیشتر ریاست پلیس ملی را بر عهده داشته است.

این انتصابات در چارچوب تغییرات گسترده‌تر در دولت و نهاد‌های امنیتی اوکراین صورت می‌گیرد. زلنسکی در هفته‌های اخیر از چندین تغییر در کابینه، سرویس امنیتی و رهبری نظامی این کشور خبر داده است.

منبع: رویترز