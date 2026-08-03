باشگاه خبرنگاران جوان- عباس علی آبادی روز دوشنبه در نشست مدیران صنعت آب و برق استان با اشاره به مطالبات مشخص نمایندگان و استاندار زنجان بر پیگیری موارد مطروح شد، افزود: تکمیل بخش بخار نیروگاه آرین با ۱۸۰ مگاوات ظرفیت و تسریع در تکمیل این پروژه به عنوان یکی از مطالبات اصلی در اولویت قرار گرفته است.
وی با اشاره به نیروگاه سلطانیه با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات، گفت: فراهمسازی مقدمات اجرایی بخش بخار و نصب سامانه «خودراهانداز» برای افزایش پایداری شبکه برق استان در دستور کار خواهد بود.
وزیر نیرو به پروژه مهم نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی استان اشاره کرد و گفت: اولویتدهی به اجرای نیروگاههای ۵۰۰ مگاواتی با توجه به آماده بودن زمین و مجوزها در اولویت خواهد بود.
وی به وضعیت سدها و مدیریت منابع آب استان زنجان اشاره کرد و گفت: تأمین منابع مالی برای «سد مراش» و «سد مشمپا» به عنوان پروژههای استراتژیک استان و همچنین تأمین آب شرب مردم با وعده تخصیص بودجه در هفتههای آتی مورد تاکید است.
علی آبادی به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی استان اشاره و زنجان را استانی با پتانسیل بالا و دارای «برند» در سطح ملی و بینالمللی ذکر کرد.
وی به نقش صنعت ترانسفورماتورسازی و افتخار شرکتهای زنجانی در اقتصاد ملی اشاره کرد و اظهار داشت: ایران توانسته است مطالبات خود از برخی کشورهای خارجی را از طریق «تهاتر» با کالاهای تولیدی همین شرکتها (۱۴۰ میلیون دلار) پرداخت کند.
عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: این موضوع نشاندهنده اهمیت استراتژیک صنایع زنجان در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی است.
برای ایجاد نظم در پیگیری مطالبات، گفت: تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان و فرمانداران برای تدوین «نظام مسائل استان» و اولویتبندی پروژهها بر اساس منابع موجود و اهمیت آنها پیشنهاد میشود تا از پراکندهکاری جلوگیری به عمل آید و پروژههای حیاتی سریعتر به نتیجه برسد.
وزیر نیرو با تحلیل شرایط کلان کشور و چالشهای صنعت برق به تبیین وضعیت کلی کشور در این حوزه پرداخت و گفت: از ابتدای سال، به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه نقدی تخصیص نیافته، اما با وجود این، پروژهها به دلیل تعامل و صبوری پیمانکاران متوقف نشده است.
علی آبادی با اشاره به تابآوری در برابر بحرانها و آسیبهای وارده به خطوط انتقال و نیروگاهها در جریان جنگ و حملات دشمن، افزود: تلاش بیوقفه دولت حاکی از بهبود وضعیت است و تا دو هفته آینده وضعیت پایداری شبکه بهبود چشمگیری خواهد یافت.
وی با اشاره به ورود یکهزار مگاوات نیروگاه جدید در هفته گذشته از برنامهریزی برای ورود صدها مگاوات دیگر در هفتههای آتی خبر داد و گفت: این موضوع نشاندهنده عزم جدی برای جبران ناترازیهاست.
وزیر نیرو، راهبرد کشور را «خوداتکایی» و تغییرات فنی شبکه به یک چرخش راهبردی در سیاستگذاری برق اعلام کرد و گفت:با سیاستگذاریهای جدید و همراهی مردم، روند صعودی مصرف برق که ناشی از قیمتهای غیرواقعی بود متوقف شده و روند نزولی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه با ورود نیروگاههای جدید و تغییر ماهیت شبکه (تغییر از توان سلفی به خازنی)، کشور در آینده با چالشهای فنی جدیدی مانند «نوسان ولتاژ» مواجه خواهد بود، خاطر نشان کرد: این موضوع نیازمند کارهای نرمافزاری و مطالعات دقیقتر است.
وزیر نیرو ضمن تشکر از همکاری مردم در مدیریت مصرف (بهویژه در مناطق گرمسیر)، تأکید کرد: این همدلی مانع از بروز بحرانهای بزرگ شد.
وی با اشاره به وحدت اقوام و ادیان اظهار داشت: باید با افتخار از همزیستی مسالمتآمیز اقوام و ادیان مختلف در ایران یاد کنیم که سندی بر تمدنسازی و توسعهیافتگی کشور است.
علی آبادی با تاکید بر عدالت در توزیع خدمات، افزود: هرگونه تبعیض در توزیع خدمات بین مناطق مختلف مانند خدابنده و سایر مناطق را رد میکنیم، چون دولت بر مدیریت عادلانه منابع تأکید دارد.