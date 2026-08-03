استاندار خوزستان با اشاره به اینکه آخرین زائر، خدمات‌رسانی در مرز‌های شلمچه و چذابه ادامه دارد، گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر در مرز‌های خوزستان تردد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده، در ارتباط با شبکه خبر در مرز شلمچه، با اعلام تردد یک میلیون و هشتصد هزار زائر از مرزهای شلمچه و چذابه از ابتدای موسم اربعین سال جاری، از ایجاد زیرساخت‌های گسترده از جمله پارکینگ‌های ۱۰۰ هکتاری، بیمارستان‌های صحرایی و استقرار هزار موکب برای خدمات‌رسانی به زائران حسینی خبر داد.

 وی افزود در خوزستان دو مرز فعال با کشور عراق شامل شلمچه و چذابه داریم که تاکنون ۹۵۰ هزار زائر از مرز شلمچه و ۸۵۰ هزار زائر از مرز چذابه عبور کرده‌اند و مجموع رفت و برگشت زائران در این دو مسیر به یک میلیون و هشتصد هزار نفر رسیده است.

برچسب ها: تردد زائران ، مرزهای خوزستان ، اربعین حسینی
خبرهای مرتبط
تردد بیش از یک میلیون و ۹۰۴ هزار زائر از مرز‌های خوزستان
تردد یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرزهای خوزستان
تردد یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز‌های چذابه و شلمچه  
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جان باختن مادر و فرزند در تصادف مرگبار
هوای ۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی
تردد حدود ۲ میلیون نفر از مرز‌های استان خوزستان
مدعیان دروغین حقوق بشر، نمایشگاه‌های زنده نقض قوانین بین‌المللی برپا کرده‌اند
آخرین اخبار
مدعیان دروغین حقوق بشر، نمایشگاه‌های زنده نقض قوانین بین‌المللی برپا کرده‌اند
جان باختن مادر و فرزند در تصادف مرگبار
تردد حدود ۲ میلیون نفر از مرز‌های استان خوزستان
هوای ۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی
هیچ‌گونه انفجاری در مرز شلمچه رخ نداده است
تشییع پیکر شهید ابوالفضل گودرزی در دزپارت + تصاویر