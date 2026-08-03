باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده، در ارتباط با شبکه خبر در مرز شلمچه، با اعلام تردد یک میلیون و هشتصد هزار زائر از مرزهای شلمچه و چذابه از ابتدای موسم اربعین سال جاری، از ایجاد زیرساخت‌های گسترده از جمله پارکینگ‌های ۱۰۰ هکتاری، بیمارستان‌های صحرایی و استقرار هزار موکب برای خدمات‌رسانی به زائران حسینی خبر داد.

وی افزود در خوزستان دو مرز فعال با کشور عراق شامل شلمچه و چذابه داریم که تاکنون ۹۵۰ هزار زائر از مرز شلمچه و ۸۵۰ هزار زائر از مرز چذابه عبور کرده‌اند و مجموع رفت و برگشت زائران در این دو مسیر به یک میلیون و هشتصد هزار نفر رسیده است.