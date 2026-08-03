مواکب ایران و عراق بیانگر تقویت مشارکت دو کشور است

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: افزایش مواکب شناسنامه‌دار در عراق و ایران نشانه‌ای از تقویت مشارکت مردمی میان دو ملت به شمار می‌رود و واگذاری بخشی از وظایف به طرف‌های عراقی گامی در جهت تکریم و احترام به فرهنگ میزبانی مردم عراق است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اکبر پورجمشیدیان روز دوشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام با حضور سخنگوی دولت، رویداد اربعین را حاصل سال‌ها تجربه و کوشش متوالی دستگاه‌ها و دولت‌های گذشته دانست.

وی افزود: خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (ع) افتخاری برای خادمان دولت و مسئولان این ستاد است و حمل و نقل زائران اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش عملیاتی اربعین امسال است.

وی از کوشش‌های خالصانه و شبانه‌روزی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه برای تسهیل تردد زائران قدردانی کرد.

پورجمشیدیان تاکید کرد: هدف اصلی دولت فراهم‌سازی سفری آسان، ارزان، ایمن و کاهش هزینه‌های غیرضروری این سفر برای مردم است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین مداخله دولت در امور اربعین را محدود به حوزه زیرساخت، امنیت، بهداشت و پشتیبانی دانست.

او تاکید کرد که پایه این حرکت فرهنگی بر دوش مردم است و دولت تنها در مواردی که مردم امکان انجام آن را ندارند، دخالت می‌کند.

پورجمشیدیان از همه مدیران و مسئولان حاضر در مرز مهران خواست تا پایان بازگشت زائران به کشور در مرز حضور داشته باشند.

وی از آنها تقاضا کرد برای کاهش فشار بر زائران و مدیریت ترافیک جاده‌ای، همچنان به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست در مسیر بازگشت شتاب نکنند و مسافران برای حفظ سلامت خود پس از استراحت کافی اقدام به سفر کنند.

وی به زائران توصیه کرد در طول مسیر با پلیس همکاری کنند و نسبت به رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از حوادث جاده‌ای و کاهش تلفات جاده‌ای اهتمام و توجه داشته باشند.

پورجمشیدیان رئیس ستاد اربعین کشور برای بازدید و بررسی وضعیت مرز مهران و نیز شرکت در نشست ویژه ستاد اربعین استان به ایلام سفر کرده است.

برچسب ها: اربعین حسینی ، ایران و عراق
خبرهای مرتبط
گفتگوی سفیر ایران با نخست وزیر عراق برای تسهیل حرکت زائران به سوی کربلا در اربعین
شرایط اعزام زائران اربعین اعلام شد
ذوالفقاری در جلسه ستاد اربعین:
مجوزی برای زائران اربعین از سوی عراق صادر نشده است/ هرگونه حرکت به سمت مرز‌های عراق ممنوع است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمینه تردد در مرز چیلات تا ۲۸ صفر فراهم می شود
ایلام چهارشنبه تعطیل است
نیمی از سفرهای اربعین از مرز مهران انجام می‌شود
مواکب ایران و عراق بیانگر تقویت مشارکت دو کشور است
آخرین اخبار
مواکب ایران و عراق بیانگر تقویت مشارکت دو کشور است
نیمی از سفرهای اربعین از مرز مهران انجام می‌شود
ایلام چهارشنبه تعطیل است
زمینه تردد در مرز چیلات تا ۲۸ صفر فراهم می شود
کمبودی در کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود
۸۵ درصد ترددهای مرز مهران بازگشت زائران است
بازگشت زائران از مرز مهران اوج گرفت