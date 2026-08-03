مواکب ایران و عراق بیانگر تقویت مشارکت دو کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان- علیاکبر پورجمشیدیان روز دوشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام با حضور سخنگوی دولت، رویداد اربعین را حاصل سالها تجربه و کوشش متوالی دستگاهها و دولتهای گذشته دانست.
وی افزود: خدمترسانی به زائران امام حسین (ع) افتخاری برای خادمان دولت و مسئولان این ستاد است و حمل و نقل زائران اصلیترین و مهمترین بخش عملیاتی اربعین امسال است.
وی از کوششهای خالصانه و شبانهروزی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه برای تسهیل تردد زائران قدردانی کرد.
پورجمشیدیان تاکید کرد: هدف اصلی دولت فراهمسازی سفری آسان، ارزان، ایمن و کاهش هزینههای غیرضروری این سفر برای مردم است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین مداخله دولت در امور اربعین را محدود به حوزه زیرساخت، امنیت، بهداشت و پشتیبانی دانست.
او تاکید کرد که پایه این حرکت فرهنگی بر دوش مردم است و دولت تنها در مواردی که مردم امکان انجام آن را ندارند، دخالت میکند.
پورجمشیدیان از همه مدیران و مسئولان حاضر در مرز مهران خواست تا پایان بازگشت زائران به کشور در مرز حضور داشته باشند.
وی از آنها تقاضا کرد برای کاهش فشار بر زائران و مدیریت ترافیک جادهای، همچنان به خدمترسانی ادامه دهند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست در مسیر بازگشت شتاب نکنند و مسافران برای حفظ سلامت خود پس از استراحت کافی اقدام به سفر کنند.
وی به زائران توصیه کرد در طول مسیر با پلیس همکاری کنند و نسبت به رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از حوادث جادهای و کاهش تلفات جادهای اهتمام و توجه داشته باشند.
پورجمشیدیان رئیس ستاد اربعین کشور برای بازدید و بررسی وضعیت مرز مهران و نیز شرکت در نشست ویژه ستاد اربعین استان به ایلام سفر کرده است.