باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - گیتی معینی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درباره زنده‌یاد اکبر عبدی گفت: اکبر عبدی از بهترین هنرمند‌های مردمی بود. ایشان در بدترین شرایط بیماری‌شان هم مردم را می‌خنداند. زنده‌یاد عبدی همیشه خاطرات شیرینی تعریف می‌کرد. در مراسم ختم ایشان هم مردم نشان دادند چقدر آقای عبدی را دوست دارند.

معینی در رابطه با حواشی و ازدحام به وجود آمده در مراسم ختم مرحوم عبدی اظهار کرد: اولاً ما بازیگر‌ها باید بدانیم که اگر مردم برای دیدن ما می‌آیند، بخاطر این است که ما را دوست دارند. من می‌دیدم که مردم فرسنگ‌ها از شهر‌های مختلف آمده بودند، تا هنرمندان را ببینند. ولی مردم هم باید اقتضای شرایط را کنند و بدانند خانواده متوفی عزادار است.