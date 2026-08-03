همزمان با شب اربعین حسینی، ۲۷ مددجوی واجد شرایط با موافقت دستگاه قضایی از زندان مرکزی قم آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن شب اربعین حسینی، ۲۷ مددجوی واجد شرایط با موافقت دستگاه قضایی از زندان مرکزی قم آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
این آیین با حضور رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان در زندان مرکزی قم برگزار شد.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم در این مراسم با قدردانی از رئیسکل دادگستری استان، رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و دیگر مسئولان قضایی، بهطور ویژه از دادستان عمومی و انقلاب قم به دلیل موافقت با آزادی این مددجویان تقدیر کرد.
وی با تأکید بر تداوم تعامل و همافزایی میان مجموعه دادگستری و ادارهکل زندانهای استان، اظهار کرد: همکاری مؤثر میان این دو مجموعه در راستای اجرای سیاستهای تحولی قوه قضائیه، صیانت از حقوق شهروندی، توسعه برنامههای اصلاحی و تربیتی و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندانها با جدیت دنبال میشود.
منبع:دادگستری قم