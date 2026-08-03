باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش شبکهٔ هلندی NOS، آتشسوزی گستردهای که در استان جنوبی لیمبورگ در هلند رخ داد، روز دوشنبه موجب اعزام بالگردهای دفاعی و تخلیه یک اردوگاه در نزدیکی آن شد.
دو فروند بالگرد دفاعی برای کمک به مهار آتشسوزی در منطقه ونرای اعزام شدند، در حالی که مقامات به دلیل شرایط خشک، واکنش خود را تشدید کردند.
آتش در دو طرف یک خط آهن که از یک منطقه حفاظتشده طبیعی عبور میکند، گسترش یافت و باعث تعلیق خدمات قطار بین باکسمیر و ونرای شد.
یک سخنگو به NOS گفت: «نزدیک به ۲۱ هکتار در آتش میسوزد و آتش تحت کنترل نیست. وزش باد شدت گرفته و شعلهها همچنان به سمت شمال در حال گسترش هستند.»
یک اردوگاه نزدیک نیز تخلیه شد و حدود ۳۰ مهمان در یک هتل اسکان داده شدند. آتشنشانی اعلام کرد که اقدامات بیشتری در منطقه انجام خواهد داد و بررسی خواهد کرد که آیا تخلیههای بیشتری ضروری است یا خیر.
در حالی که انتظار میرود تلاشها برای خاموش کردن آتش زمان زیادی طول بکشد، گزارش شده است که آتشنشانان در تلاش هستند تا از گسترش آتش به ریلهای قطار در نزدیکی جلوگیری کنند.
منبع: آناتولی