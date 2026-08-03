باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در نشست مدیران صنعت آب و برق استان زنجان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، گفت: با وجود اینکه بارشهای امسال نسبت به سال نرمال پنج درصد افزایش داشته، اما سدهای استان زنجان تنها ۱۸ درصد ظرفیت خود را آب دارند که نشاندهنده وضعیت بحرانی و لزوم تکمیل پروژههای بالادستی است.
جانباز به کمبود شدید منابع مالی برای پروژههای فنی استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: پروژههای فنی استان در سال گذشته تنها ۵۰ درصد تخصیص بودجه داشتهاند و در سال جاری میزان تخصیص «صفر» بوده است.
جانباز با اشاره به راهکار تأمین مالی افزود: با پیگیریهای انجام شده و دستور وزیر، مقرر شده است که اعتبارات این طرحها از طریق «اوراق مرابحه» تأمین شود.
وی اظهار داشت: طبق گزارش، مجوزهای لازم از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی دریافت شده است و انتشار این اوراق توسط سیستم بانکی از هفته آینده آغاز خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: به رغم تخصیص صفر در بودجه جاری با دستور وزیر، برای پروژههای کلیدی (سد مشمپا، سد مراش و خط انتقال آب سد تالوار به حوزههای زرینرود و دندی) تخصیص ۱۰۰ درصدی به صورت نقدی قول داده شده است.
وی با اشاره به اولویتبندی و مدیریت پروژههای سدسازی در این بخش، بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام و برنامهریزی برای آینده تأکید کرد.
جانباز افزود: بر این اساس طی یک ماه آینده جلسهای تخصصی با مدیران استانی در تهران برگزار خواهد شد تا وضعیت پروژههای متعدد سدسازی مانند پاوه رود، قلعهچای و بعثت تعیینتکلیف و نهایی شود.
وی اظهار داشت: علاوه بر این اعتبارات از ظرفیتهای قانونی مانند «مولدسازی داراییها» برای پیشبرد این پروژهها استفاده خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مدل مشارکت در اجرای پروژههای فاضلاب شهر زنجان به عنوان یک الگوی موفق و «زبانزد در سطح کشور» معرفی شده است و باید این مدل مشارکتی در شهرهای دیگر استان از جمله ابهر و خرمدره نیز پیادهسازی شود.
مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این جلسه گفت: موفقیت در عبور از تابستان سخت امسال بدون خاموشی در مناطق جنگی و صنعتی صورت گرفت.
محمد الهداد به نقش مشارکت مردمی اشاره کرد و افزود: فراخوانها و همراهی مردم، عامل اصلی جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از کمبود انرژی بود.
وی به موضوع بهرهوری و کاهش تقاضا اشاره کرد و گفت: طبق گزارشها علاوه بر پنج درصد کاهش مصرف ناشی از فراخوانها، حدود سه درصد نیز کاهش تقاضای روتین (بهرهوری) صورت گرفته که این آمار نشاندهنده وجود ظرفیتهای پنهان برای بهینهسازی مصرف در زمستان پیشرو است.
اله داد به چالشهای زیرساختی و تعاملات بینبخشی اجرایی اشاره کرد و خواستار همکاری دستگاههای دیگر در این زمینه شد.
مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: شرکت برق به تنهایی توان مالی و قانونی جابجایی تیرهای برق مزاحم در معابر را ندارد و نیازمند مشارکت شهرداریها و دهیاریها از محل عوارض روستایی و شهری است.
اله دادبا اشاره به درخواست برای احداث پست فوق توزیع انگوران، افزود: پیششرط احداث این پست، امضای تفاهمنامه با شرکت شهرکهای صنعتی و قرارگیری آن در اولویتهای اجرایی است.
مدیرعامل شرکت توانیر به چالشهای حوزه کشاورزی و آبزیپروری اشاره کرد و گفت: این بخش پیچیدگیهای قانونی و زیستمحیطی در حوزه کشاورزی دارد.
وی اظهار داشت: بسیاری از واحدهای آبزیپروری فاقد پروانه بهرهبرداری معتبر هستند که تعرفه «سه الف» کشاورزی صرفاً برای استحصال آب است و توسعه استخرها نیازمند مجوز جهاد کشاورزی و الزام به نصب ژنراتور برق است تا در زمان محدودیتها، فشار مضاعفی به شبکه وارد نشود.
اله داد به لزوم مدیریت مصرف آب و برق اشاره کرد و افزود:چالش اصلی آینده نه فقط برق، بلکه «بحران آب» است و حتی با تأمین برق خورشیدی در صورت نبود آب، کشاورزی امکانپذیر نخواهد بود.
وی به رویکرد حمایتی شرکت برق در قبال صنایع و کشاورزان و معافیتهای صنعتی اشاره کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت، هیچ محدودیتی برای صنایع از جمله فولاد و پتروشیمی اعمال نشد و با دستور مدیریتی، جریمههای سنگین اضافه دیماند برای صنایع آسیبدیده بخشیده شد.