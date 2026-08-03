باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-هادی علیایی، سرپرست گروه ورزش قهرمانی ادارهکل ورزش و جوانان استان قم، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پس از اعلام برنامه حمایتی مدیرکل ورزش و جوانان استان از ورزشکاران، مربیان و داوران دارای سهمیه و شانس حضور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، این وعده وارد مرحله اجرا شد و پاداشهای پیشبینیشده برای نفرات دارای سهمیه قطعی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: در ادامه این روند، استاندار قم به همراه مدیرکل ورزش و جوانان استان با حضور در فدراسیونهای تکواندو و کاراته، ضمن دیدار با نمایندگان قم در این رشتهها، از جمله مرضیه نصراللهی، محمود و مرتضی نعمتی، در جریان آخرین وضعیت آمادهسازی آنان قرار گرفتند.
علیایی تصریح کرد: این برنامه حمایتی در هفتههای آینده نیز ادامه خواهد داشت و پاداش ورزشکاران، مربیان و داوران در محل اردوهای آمادهسازی به آنان اهدا میشود تا نمایندگان قم با انگیزه و حمایت بیشتر راهی بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا شوند.