گرامی در واکنش به اعتراف سال‌های پیش عبدی درباره بازی در سریال «زیر آسمان شهر» گفت: این مشکل مملکت ماست که یک هنرمند تا آخر عمرش تامین نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - کیانوش گرامی، بازیگر سینما و تلویزیون درباره زنده‌یاد اکبر عبدی گفت: اکبر عبدی هر کدام از نقش‌هایش را به گونه متفاوت بازی می‌کرد. همه نقش‌های او خوب و متفاوت بود. مرحوم عبدی استثنای سینما بود.

گرامی در واکنش به این موضوع که زنده‌یاد عبدی در یکی از مصاحبه‌هایش از مردم بابت بازی در یکی از سریال‌ها که بخاطر مسائل مالی بود، عذرخواهی کرد و به مردم قول داده بود که تمام نقش‌ها را حساب شده بپذیرد، گفت: این مشکل مملکت ماست که یک هنرمند تا آخر عمرش تامین نمی‌شود. معمولاً اکثر هنرپیشه‌های ما اینگونه هستند. بعد از مدتی کم‌کار می‌شوند و از آنجایی که ما حساب کرده زندگی نمی‌کنیم، یکدفعه کم می‌آوریم و در مخارج خود می‌مانیم.

گفتنی است زنده‌یاد اکبر عبدی در گفت‌وگویی که سال ۱۳۹۰ با فریدون جیرانی در برنامه «هفت» انجام داد، با صراحت درباره حضورش در سریال «زیر آسمان شهر» صحبت کرد و گفت: حضورش در این سریال صرفاً به‌خاطر مسائل مالی بوده و بابت آن از مردم عذرخواهی کرده بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کیانوش گرامی ، اکبر عبدی ، سینما
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
واکنش گیتی معینی به ازدحام پیش آمده در مراسم ختم اکبر عبدی + فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
فرح‌بخش: اکبر عبدی نقش‌آفرین بود + فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ده‌نمکی: نمی‌دانم سرنوشت ساخت «اخراجی‌های ۴» چه خواهد شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ده‌نمکی: نمی‌دانم سرنوشت ساخت «اخراجی‌های ۴» چه خواهد شد + فیلم
بازگشت محمدحسین مهدویان به تلویزیون با «اهل ایران»/ پخش از آی‌فیلم آغاز می‌شود
فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما در اربعین حسینی
فرح‌بخش: اکبر عبدی نقش‌آفرین بود + فیلم
«از تو می‌خوانم، با تو می‌مانم»؛ دعوت جاماندگان اربعین به کتاب
«مرد عنکبوتی» صدر گیشه را پس گرفت؛ «اودیسه» نولان دوم شد
«اربعین»؛ قصه یک آزاده در مسیر کربلا از شبکه نمایش
واکنش گیتی معینی به ازدحام پیش آمده در مراسم ختم اکبر عبدی + فیلم
واکنش کیانوش گرامی به اعتراف سال‌های پیش اکبر عبدی درباره بازی در «زیر آسمان شهر» + فیلم
آخرین اخبار
واکنش کیانوش گرامی به اعتراف سال‌های پیش اکبر عبدی درباره بازی در «زیر آسمان شهر» + فیلم
واکنش گیتی معینی به ازدحام پیش آمده در مراسم ختم اکبر عبدی + فیلم
بازگشت محمدحسین مهدویان به تلویزیون با «اهل ایران»/ پخش از آی‌فیلم آغاز می‌شود
«مرد عنکبوتی» صدر گیشه را پس گرفت؛ «اودیسه» نولان دوم شد
فرح‌بخش: اکبر عبدی نقش‌آفرین بود + فیلم
ده‌نمکی: نمی‌دانم سرنوشت ساخت «اخراجی‌های ۴» چه خواهد شد + فیلم
«اربعین»؛ قصه یک آزاده در مسیر کربلا از شبکه نمایش
فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما در اربعین حسینی
«از تو می‌خوانم، با تو می‌مانم»؛ دعوت جاماندگان اربعین به کتاب
افزایش حجم سریال‌های طنز به دلیل وقایع اخیر/ «مرد ۳ هزار چهره» بعد از صفر پخش می‌شود + فیلم
نجات سینما با یک سفینه؛ همکاری غول‌های پویانمایی ایران برای جابجایی رکوردها
«خانه پدری»؛ روایتی از روز‌های مبارزه در شبکه امید