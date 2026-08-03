باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - کیانوش گرامی، بازیگر سینما و تلویزیون درباره زندهیاد اکبر عبدی گفت: اکبر عبدی هر کدام از نقشهایش را به گونه متفاوت بازی میکرد. همه نقشهای او خوب و متفاوت بود. مرحوم عبدی استثنای سینما بود.
گرامی در واکنش به این موضوع که زندهیاد عبدی در یکی از مصاحبههایش از مردم بابت بازی در یکی از سریالها که بخاطر مسائل مالی بود، عذرخواهی کرد و به مردم قول داده بود که تمام نقشها را حساب شده بپذیرد، گفت: این مشکل مملکت ماست که یک هنرمند تا آخر عمرش تامین نمیشود. معمولاً اکثر هنرپیشههای ما اینگونه هستند. بعد از مدتی کمکار میشوند و از آنجایی که ما حساب کرده زندگی نمیکنیم، یکدفعه کم میآوریم و در مخارج خود میمانیم.
گفتنی است زندهیاد اکبر عبدی در گفتوگویی که سال ۱۳۹۰ با فریدون جیرانی در برنامه «هفت» انجام داد، با صراحت درباره حضورش در سریال «زیر آسمان شهر» صحبت کرد و گفت: حضورش در این سریال صرفاً بهخاطر مسائل مالی بوده و بابت آن از مردم عذرخواهی کرده بود.