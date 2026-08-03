رئیس‌جمهور ترکیه و ولی‌عهد سعودی در تماس تلفنی درباره امنیت منطقه و طرح صلح غزه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه در تماس تلفنی با محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان سعودی، درباره امنیت منطقه، روابط دوجانبه و طرح صلح غزه گفت‌و‌گو کرد. این خبر را اداره ارتباطات ترکیه اعلام کرد.

بر اساس بیانیه این اداره در شبکه اجتماعی ایکس، اردوغان گفت که ترکیه از حملات علیه عربستان سعودی متأثر شده است.

او بار دیگر تأکید کرد که آنکارا برای دستیابی به صلح پایدار و تأمین ثبات و امنیت در سراسر منطقه تلاش می‌کند.

اردوغان همچنین بر این نکته تأکید کرد که پایبندی کامل اسرائیل به نقشه راه فاز دوم طرح صلح غزه، برای موفقیت این طرح ضروری است.

بر اساس این بیانیه، اردوغان گفت: «ما تحولات را از نزدیک رصد می‌کنیم.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: رئیس جمهور ترکیه ، محمد بن سلمان
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