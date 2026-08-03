وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با واع خبرگزاری رسمی عراق مراسم اربعین را رزمایش بزرگی دانست که وحدت ملت‌های عراق و ایران را به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی در این گفت‌و‌گو با بیان اینکه امروز وارد شهر مقدس نجف اشرف شدم و در مسیر عزیمت به کربلای معلی برای شرکت در مراسم اربعین هستم، گفت: این مراسم، رزمایش بزرگی است که وحدت ملت‌های عراق و ایران را به نمایش می‌گذارد. زائران دو کشور، بیشترین سهم شرکت‌کنندگان در این آیین را تشکیل می‌دهند و این امر، استحکام پیوند‌های دینی و اعتقادی میان دو ملت را به‌خوبی نمایان می‌سازد.

وی افزود: در نجف، آمادگی‌ها و تمهیدات بسیار مطلوبی را که برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده بود، از نزدیک مشاهده کردم. همه از سطح خدمات ارائه‌شده در مقایسه با سال‌های گذشته ابراز رضایت داشتند و این نشان‌دهنده پیشرفت مستمر در ساماندهی این مراسم عظیم سال‌به‌سال است.

عراقچی خاطر نشان کرد: این همبستگی پیش‌تر نیز در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای به‌روشنی جلوه‌گر شد و عمق احساسات و وحدت ریشه‌دار میان دو ملت را نشان داد.»

وی گفت: خوشبختانه روابط ما با دولت عراق اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد و سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به تهران نیز با گفت‌و‌گو‌هایی بسیار سازنده و ثمربخش همراه بود.»

وزیر امور خارجه تاکید کرد: همکاری ایران و عراق در حوزه‌های مختلف بسیار نزدیک و گسترده است؛ از هماهنگی‌های سیاسی و اتخاذ مواضع مشترک در قبال مسائل مورد اهتمام دو کشور گرفته تا همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، تأمین امنیت مرزها، ساماندهی مبادلات تجاری مرزی و توسعه مسیر‌های مشترک ترانزیتی.

برچسب ها: عراقچی ، عراق ، ایران
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