باشگاه خبرنگاران جوان-سریال تلخ حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار در یک ماه اخیر امروز -دوشنبه- تکرار شد و آتش بخشهایی از پوشش گیاهی در میانکاله را سوزاند.
محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و برای جلوگیری از گسترش آتش، تجهیزات، ماشینآلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات مهار آتش در حال انجام است.
در این ارتباط مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در گزارشی اعلام کرد که در پی وقوع یک مورد آتشسوزی جدید در پناهگاه حیات وحش میانکاله با حضور سریع محیطبانان و همکاری دستگاههای عملیات این آتش سوزی در حال مهار شدن است.
محمدرضا کنعانی در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد:پس از اعلام وقوع حریق، محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با هماهنگی فرمانداری بهشهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران و سایر دستگاههای اجرایی، عملیات اطفای حریق آغاز شد.
وی گفت: برای جلوگیری از گسترش آتش، تجهیزات، ماشینآلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات مهار بهصورت همزمان در نقاط مختلف ادامه یافت.
کنعانی با اشاره به پایش مستمر منطقه در روزهای گذشته تصریح کرد: حضور مداوم محیطبانان در میانکاله باعث شد کانونهای جدید آتش در کوتاهترین زمان شناسایی شود و پیش از سرایت به بخشهای دیگر، اقدامات کنترلی انجام گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از همکاری فرمانداری شهرستان بهشهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری، شهرداریها، جمعیت هلالاحمر، دستگاههای اجرایی و جوامع محلی در عملیات اطفای حریق قدردانی کرد و گفت: عملیات پایش، کنترل و لکهگیری تا اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانونهای آتش ادامه خواهد داشت.
این مقام مسوول تصریح کرد: روزهای اخیر نیز چندین مورد آتشسوزی در بخشهایی از میانکاله رخ داده بود که با اقدام بهموقع نیروهای عملیاتی مهار شد و مراقبت از این زیستگاه ارزشمند همچنان با حساسیت دنبال میشود.
تالاب میانکاله از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در استان گلستان وسعت دارد و این منطقه به دلیل داشتن پهنه آبی مناسب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی آبزی و کنارآبزی است.