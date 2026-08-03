آتش برای دهمین بار در پناهگاه حیات وحش میانکاله طی یک‌ماه اخیر شعله ور شده است و برای اطفای آن بالگرد به منطقه اعزام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-سریال تلخ حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار در یک ماه اخیر امروز -دوشنبه- تکرار شد و آتش بخش‌هایی از پوشش گیاهی در میانکاله را سوزاند.

محیط‌بانان و نیرو‌های یگان حفاظت عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و برای جلوگیری از گسترش آتش، تجهیزات، ماشین‌آلات، تانکر‌های آب و نیرو‌های پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات مهار آتش در حال انجام است.

در این ارتباط مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در گزارشی اعلام کرد که در پی وقوع یک مورد آتش‌سوزی جدید در پناهگاه حیات وحش میانکاله با حضور سریع محیط‌بانان و همکاری دستگاه‌های عملیات این آتش سوزی در حال مهار شدن است.

محمدرضا کنعانی در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد:پس از اعلام وقوع حریق، محیط‌بانان و نیرو‌های یگان حفاظت در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با هماهنگی فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی، عملیات اطفای حریق آغاز شد.

وی گفت: برای جلوگیری از گسترش آتش، تجهیزات، ماشین‌آلات، تانکر‌های آب و نیرو‌های پشتیبان به منطقه اعزام شدند و عملیات مهار به‌صورت همزمان در نقاط مختلف ادامه یافت.

کنعانی با اشاره به پایش مستمر منطقه در روز‌های گذشته تصریح کرد: حضور مداوم محیط‌بانان در میانکاله باعث شد کانون‌های جدید آتش در کوتاه‌ترین زمان شناسایی شود و پیش از سرایت به بخش‌های دیگر، اقدامات کنترلی انجام گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از همکاری فرمانداری شهرستان بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در عملیات اطفای حریق قدردانی کرد و گفت: عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری تا اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانون‌های آتش ادامه خواهد داشت.

این مقام مسوول تصریح کرد: روز‌های اخیر نیز چندین مورد آتش‌سوزی در بخش‌هایی از میانکاله رخ داده بود که با اقدام به‌موقع نیرو‌های عملیاتی مهار شد و مراقبت از این زیستگاه ارزشمند همچنان با حساسیت دنبال می‌شود.

تالاب میانکاله از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در استان گلستان وسعت دارد و این منطقه به دلیل داشتن پهنه آبی مناسب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی آبزی و کنارآبزی است.

برچسب ها: آتش سوزی ، تالاب میانکاله
خبرهای مرتبط
بهشت پرندگان ۴۰ بار آتش گرفت
حریق دست از سر میانکاله بر نمی دارد
مهار آتش در بهشت پرندگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سریال تلخ حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار تکرار شد
آخرین اخبار
سریال تلخ حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار تکرار شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در آستانه ایام اربعین
برداشت برنج در بابلسر از مرز ۷ هزار هکتار عبور کرد
برداشت برنج از مزرعه الگویی در بابلسر ؛ عملکرد بیش از ۷ تن در هکتار به ثبت رسید
تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی قائم‌شهر به سرانجام نرسید
هشدار جدی؛ شنا در همه تأسیسات آبی ممنوع !
جریمه یک هزار و ۴۳۷ میلیارد ریالی برای ثبت‌نکردن کالا در سامانه جامع انبار‌ها
افزایش دما از فردا در مازندران
کامیون‌های مازندرانی، کاروان همدلی برای خدمت به زائران اربعین
معاون وزیر راه: بازسازی ۲۴ کیلومتر باقیمانده جاده هراز به ۲۲ همت اعتبار نیاز دارد