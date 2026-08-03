باشگاه خبرنگاران جوان- محسن حیدری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، سرعت وزش باد در شهرستان زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید که در پی آن دید افقی به سه هزار متر کاهش یافت.

وی افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۲ هزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد تا پایان هفته، به‌ویژه در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، در شمال استان وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

حیدری بیان کرد: طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد، افزایش غبار و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به تغییرات دمایی گفت: از روز سه‌شنبه به‌تدریج از شدت گرمای هوا در نیمه شمالی استان کاسته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، از مردم خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت احتیاط، نسبت به استحکام سازه‌های موقت، خودداری از توقف در کنار درختان فرسوده و تابلو‌های تبلیغاتی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک اقدام کنند.