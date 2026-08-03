باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هیئت صلح روز دوشنبه از اسرائیل و حماس خواست تا به تعهدات خود در چارچوب توافق‌شده آتش‌بس غزه عمل کنند و اعلام کرد که پیشرفت بیشتر به پایبندی هر دو طرف بستگی دارد.

این هیئت در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «پیشرفت مستمر به سمت اجرای کامل، به انجام تعهدات هر یک از طرفین در چارچوب توافق‌شده بستگی دارد.»

این بیانیه پس از دیدار نیکلای ملادنوف، فرستاده ارشد هیئت صلح در امور غزه، با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صادر شد.

هیئت صلح اعلام کرد که این دیدار به عنوان بخشی از فرآیند جمع‌آوری سلاح در غزه، تسهیل انتقال به حکمرانی غیرنظامی و ایجاد «آینده‌ای امن‌تر در منطقه برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌های ساکن غزه» انجام شده است.

این هیئت افزود: «این دیدار سازنده و مفصل بود. اسرائیل و هیئت صلح درک مشترکی از اهداف نهایی دارند. هدف روشن است و جای تردیدی ندارد: جمع‌آوری کامل سلاح در منطقه و گذار از حکومت اسلحه به حکمرانی غیرنظامی.»

هیئت صلح اعلام کرد که دستیابی به این هدف «یک فرآیند» خواهد بود که جزئیات آن در فاز بعدی تعیین خواهد شد.

این هیئت گفت: «برخلاف گزارش‌های نادرست، تأکید می‌کنیم که خروج کامل نظامیان اسرائیل (IDF) از پشت خط زرد، تنها پس از تکمیل فرآیند جمع‌آوری سلاح انجام خواهد شد، همان‌گونه که حماس به میانجی‌گران متعهد شده است. این موضوع در مورد سلاح‌های سبک، سلاح‌های سنگین و تونل‌ها نیز صدق می‌کند.»

هیئت صلح اعلام کرد که اجرای این توافق توسط نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی و کمیته راستی‌آزمایی اجرا نظارت خواهد شد که آمریکا و هیئت صلح هر دو در آن نمایندگی دارند.

روز جمعه، هیئت صلح پیش‌نویس توافقی را منتشر کرد که اصول و سازوکار‌های اجرایی فاز بعدی طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای غزه را تشریح می‌کند؛ از جمله ترتیبات امنیتی، اداری و انتقالی در این منطقه و همچنین یک مسیر سیاسی پیشنهادی.

منبع: آناتولی