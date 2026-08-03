دونالد ترامپ که زمانی از پیروزی قاطع و نابودی ایران سخن می‌گفت، اکنون با لحنی التماس‌وار و نامطمئن، جنگ با ایران را «بسیار خوب» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تلاش کرده است تا اوضاع را «بسیار خوب» جلوه دهد، اما لحن و محتوای سخنان او، بیش از هر چیز نشان‌دهنده استیصال و ناتوانی واشنگتن در مدیریت این بحران است.

ترامپ که روز‌ها و هفته‌هاست نتوانسته از جنگ فرسایشی با ایران نتیجه مطلوبی بگیرد، با لحنی نامطمئن گفت: «ما با ایران درگیری داریم و اوضاع خیلی خوب پیش می‌رود.» او با تأکید بر اینکه گفت‌و‌گو‌ها با ایران هم‌اکنون در حال انجام است، این مذاکرات را «آخرین فرصت» برای ایران توصیف کرد و گفت: «این آخرین فرصت برای ایران در راستای دستیابی به توافقی خوب است.»

ترامپ که زمانی از پیروزی قاطع و نابودی ایران سخن می‌گفت، اکنون با زبانی التماس‌وار از مذاکره و فرصت‌های آخر صحبت می‌کند. او در حالی که سعی دارد خود را در موضع قدرت نشان دهد، می‌گوید: «ما در حال حاضر در پاسخ به درخواست ایرانی‌ها در حال گفت‌و‌گو با آنها هستیم.»، اما این ادعا در تناقض آشکار با واقعیت میدانی است؛ جنگی که با هدف تغییر رژیم آغاز شد، اکنون به بن‌بست رسیده و ترامپ ناچار شده است که از طریق مذاکره به دنبال راهی برای خروج باشد.

ادعا‌های متناقض و وعده‌های تکراری

ترامپ در ادامه اظهاراتش، ادعا‌های متناقضی مطرح کرد؛ از یک سو می‌گوید که «کنترل کامل دریایی بر منطقه» را در اختیار دارد و ایران «نمی‌تواند در تنگه هرمز عوارض اعمال کند» و از سوی دیگر اذعان می‌کند که «روز گذشته قصد انجام حمله به ایران را داشتیم و قرار بود قوی‌ترین حمله تاکنون باشد.» این اظهارات نشان می‌دهد که او در موضعی متزلزل قرار دارد و نمی‌داند باید به مذاکره تکیه کند یا به تهدید نظامی.

ترامپ همچنین با لحنی خسته و ناامید، مدعی شد که ایران «گاهی اوقات با وجود اینکه ساعت‌های طولانی را صرف مذاکره می‌کنند، انجام مذاکره را انکار می‌کنند.» این جمله بیش از هر چیز، نشان‌دهنده سرخوردگی او از روند مذاکرات و ناتوانی در متقاعد کردن ایران برای پایبندی به توافق است.

رئیس‌جمهور آمریکا در نهایت با تکرار وعده‌های توخالی خود، گفت که «مرحله بعدی سلب هرگونه توانمندی هسته‌ای از ایران خواهد بود و من هرگز موضع خود را در این مورد تغییر نداده‌ام.»، اما این ادعا نیز در تضاد با واقعیت است؛ جنگی که با هدف نابودی برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد، اکنون به بن‌بست رسیده و ایران نه تنها توانمندی خود را حفظ کرده، بلکه به یک بازیگر قدرتمندتر در منطقه تبدیل شده است.

اظهارات ترامپ، که با حمایت چند کشور عربی همراه بود، بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت آمریکا باشد، بیانگر استیصال و ناتوانی کاخ سفید در مدیریت جنگی است که نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر دوش آمریکا و متحدانش تحمیل کرده است. به نظر می‌رسد ترامپ که زمانی با شعار «جنگ را پایان خواهم داد» به قدرت رسید، اکنون خود در باتلاقی گرفتار شده که هیچ راه خروجی برای آن نمی‌یابد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، مذاکرات ایران و آمریکا
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