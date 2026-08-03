وزیران امور خارجه مصر و عربستان خواستار توقف فوری تشدید نظامی در منطقه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، و شاهزاده فیصل بن فرحان، همتای سعودی او، روز دوشنبه خواستار توقف فوری تشدید نظامی در منطقه و اولویت‌دهی به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک شدند.

به گفته وزارت خارجه مصر، این درخواست در جریان تماس تلفنی بین این دو دیپلمات برای بررسی تحولات منطقه و تلاش‌ها برای مهار تشدید فعلی مطرح شد.

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که دو وزیر درباره «آخرین تحولات منطقه و تلاش‌ها برای مهار تنش و جلوگیری از گسترش آن» گفت‌و‌گو کردند.

آنها بر «اهمیت توقف فوری تشدید نظامی و اولویت‌دهی به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک به عنوان بهترین روش برای حل بحران‌های منطقه‌ای» تأکید کردند.

عبدالعاطی و بن فرحان همچنین بر «اهمیت ادامه هماهنگی نزدیک و مشورت‌های بین مصر و عربستان سعودی به گونه‌ای که از امنیت و ثبات منطقه حمایت کرده و از منافع کشور‌ها و مردم منطقه محافظت کند» تأکید نمودند.

تنش‌ها در سراسر خاورمیانه از زمانی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه حملاتی را علیه ایران آغاز کردند، افزایش یافته است و حملات تلافی‌جویانه تهران، چندین کشور منطقه را هدف قرار داده است.

آمریکا و ایران در ماه آوریل بر سر آتش‌بس توافق کردند و متعاقباً در ماه ژوئن یک یادداشت تفاهم با میانجی‌گری پاکستان امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری نظامی و دستیابی به توافق صلح پایدار بود. با این حال، این توافق ماه گذشته با تبادل حملات نزدیک به دو هفته‌ای بین آمریکا و ایران، از هم پاشید.

منبع: آناتولی