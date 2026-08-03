همزمان با فرا رسیدن شب اربعین شهادت سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، دسته های زنجیر زنی و سینه زنی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در  شب اربعین سید و سالار شهید حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیل عظیم عزاداران حسینی با پای پیاده و در قالب دسته‌های منظم، خود را به بارگاه ملکوتی بانوی کرامت رساندند تا در سوگ سالار شهیدان و اسارت اهل بیت (ع)، به عزاداری  بپردازند. عزاداران حسینی با برپایی دسته های زنجیر زنی و سینه زنی  و  با سر دادن شعارهای حسینی، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دادند.

در شب اربعین حسینی،حرم مطهر بانوی کرامت، جلوه‌ای از ارادت دیرینه شیعیان به مکتب حسینی بود. عزاداران با چشمانی اشکبار و دلی سوخته، بر مصائب اهل بیت (ع) گریستند و با آرزوی تعجیل در فرج امام زمان (عج)، از حضرت فاطمه معصومه (س) شفاعت خواستند.

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برچسب ها: دسته عزا ، اربعین حسینی
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