مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: دمای هوای ۶ نقطه استان در روز دوشنبه به ۵۰ درجه سانتیگراد و بالاتر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد سبزه زاری دوشنبه اظهار کرد: دمای هوای اهواز ۵۰.۸، امیدیه ۵۰.۵. آغاجاری و رامشیر ۵۰.۴ و آبادان و هویزه ۵۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
به گفته وی براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر تا پایان هفته در بیشتر نقاط استان از جمله پایانههای مرزی شلمچه و چذابه و به جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی تداوم خواهد داشت.
اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیهای نسبت به تداوم دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در بیشتر نقاط استان تا اوایل هفته آینده هشدار سطح قرمز صادر کرده است.
بر اساس این گزارش به دلیل موج گرمای هوا، فعالیت ادارات خوزستان روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه تا ساعت ۱۱ و در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد به صورت دورکاری اعلام شد.
منبع: اداره کل هواشناسی خوزستان