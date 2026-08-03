استاندار بوشهر گفت: در پی بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده ناشی از تجاوز دشمن، تاکنون ۶۰ میلیون مترمکعب از تولید گاز از دست‌رفته پارس جنوبی به مدار تولید بازگشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان زارع استاندار بوشهر شامگاه دوشنبه در دیدار با اسکندر مومنی وزیر کشور با تسلیت فرارسیدن اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش افزود: با استفاده از توان فنی مهندسان داخلی و نیرو‌های متخصص، عملیات بازسازی تاسیسات آسیب دیده صنعت نفت و گاز با سرعت در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ستون فقرات اقتصاد استان و کشور است، تصریح کرد: بازسازی سریع واحد‌های آسیب‌دیده علاوه بر حفظ تولید و اشتغال، نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد و این روند با تکیه بر توان مهندسان و متخصصان داخلی دنبال می‌شود.

زارع همچنین با اشاره به روند راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر گفت: از مجموع ۳۰ فرایند مورد نیاز برای راه‌اندازی این منطقه، تاکنون ۲۰ فرایند انجام شده و سایر مراحل نیز با همکاری دستگاه‌های ملی در دست پیگیری است.

استاندار بوشهر همچنین گزارشی از خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر ارائه کرد و گفت: در مجموع هشت هزار و ۴۵۶ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی در استان دچار خسارت شده‌اند که برای تمامی آنها پرونده تشکیل و روند رسیدگی و جبران خسارت آغاز شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۲ واحد نیازمند احداث مجدد، ۶ هزار و ۴۰۵ واحد تعمیری شامل واحد‌های مسکونی و تجاری و ۲ هزار و ۴۹ مورد نیز مربوط به خسارت‌های معیشتی ناشی از آسیب به لوازم ضروری منازل است.

زارع با قدردانی از ایستادگی و مقاومت مرزنشینان، به‌ویژه مردم جزیره خارگ، در برابر تجاوز دشمن اظهار کرد: روحیه ایثار، همبستگی و همکاری مردم استان با نیرو‌های مسلح، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت، آرامش و اقتدار کشور است.

وی با اشاره به اقدامات استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی نیز گفت: همه ظرفیت‌های اجرایی، مردمی، فرهنگی و مذهبی استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است.

استاندار بوشهر افزود: استان بوشهر علاوه بر اعزام زائران، در مسیر تردد زائران استان‌های دیگر و کشور‌های شرق ایران قرار دارد و با مشارکت مواکب، گروه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی را به زائران ارائه می‌کند.

زارع ادامه داد: خدمات دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امدادی و خدماتی تا پایان بازگشت زائران استمرار خواهد داشت و تلاش می‌شود سفری ایمن و آرام برای همه زائران فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع آب شرب استان، توسعه و تکمیل آب‌شیرین‌کن‌ها، اجرای خطوط انتقال آب و نوسازی شبکه‌های فرسوده را از اولویت‌های اساسی استان برشمرد و خواستار حمایت و تأمین اعتبارات لازم از سوی دستگاه‌های ملی شد.

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته دولت اظهار کرد: پروژه‌های متعدد عمرانی و اقتصادی برای افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی در سطح استان آماده شده است و هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین دستاورد‌های نظام و دولت، ارائه گزارش عملکرد به مردم و تقویت امید و اعتماد عمومی خواهد بود.

وی همچنین از تلاش شورا‌های تأمین، نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، امدادی و دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: امنیت پایدار امروز استان مرهون همراهی مردم، همدلی مسئولان و آمادگی نیرو‌های مسلح است.

در این دیدار اسکندر مومنی وزیر کشور نیز با قدردانی از اقدامات مجموعه مدیریت استان بوشهر، بر حفظ و تقویت همبستگی و انسجام موجود در استان، تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، حمایت از روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

برچسب ها: حمله دشمن ، پارس جنوبی ، تاسیسات
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