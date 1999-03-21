باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از افزوده شدن تالاب‌های آسپاس و جورجور به فهرست تالاب‌های تحت حفاظت این اداره کل خبر داد و گفت: این اقدام در پی پیگیری‌های اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، بررسی‌های کارشناسی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب در مراجع قانونی انجام شد و گامی مؤثر برای تقویت حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی استان و ارتقای مدیریت این زیست‌بوم‌های ارزشمند به شمار می‌رود.

لیلا تاج گردون اظهار کرد: با درج نام تالاب‌های آسپاس و جورجور در فهرست تالاب‌های تحت حفاظت، شمار تالاب‌های تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از ۱۴ تالاب به ۱۶ تالاب افزایش یافته است؛ ظرفیتی که امکان برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای حفاظت، پایش، احیا و مدیریت این زیست‌بوم‌های ارزشمند را فراهم می‌کند.

او افزود: این دستاورد حاصل پیگیری‌های مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و همکاری نزدیک معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در انجام بررسی‌های کارشناسی، ارزیابی معیار‌های اکولوژیک و طی مراحل قانونی مربوطه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه تالاب‌ها از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌روند، گفت: این زیست‌بوم‌ها نقشی تعیین‌کننده در حفظ تنوع زیستی، تغذیه آبخوان‌ها، کنترل سیلاب، تعدیل شرایط اقلیمی، کاهش آثار خشکسالی و پشتیبانی از معیشت جوامع محلی دارند و تقویت جایگاه حفاظتی آنها، زمینه اجرای برنامه‌های مؤثرتر حفاظتی و مدیریتی را فراهم می‌سازد.

تاج گردون ادامه داد: قرار گرفتن تالاب‌های آسپاس و جورجور در فهرست تالاب‌های تحت حفاظت، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریتی، پایش مستمر، شناسایی و کنترل تهدید‌ها و جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، تشکل‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی را بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.

او با قدردانی از همکاری معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در بررسی و تصویب این موضوع، تأکید کرد: حفاظت از تالاب‌ها یک مسئولیت فرابخشی است و استمرار این مسیر نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و حمایت رسانه‌ها برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی است.

بر اساس اصلاحات انجام‌شده در آیین‌نامه هیئت وزیران مربوط به تالاب‌ها، نام تالاب‌های آسپاس و جورجور نیز در فهرست تالاب‌های تحت حفاظت استان فارس قرار گرفته است؛ اقدامی که به تقویت چارچوب‌های حفاظتی و مدیریتی این زیست‌بوم‌ها کمک خواهد کرد.

تالاب آسپاس در شهرستان اقلید و تالاب جورجور در بخش علامرودشت شهرستان لامرد، قرار دارند.

منبع: محیط زیست فارس