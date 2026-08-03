باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به حملات اخیر آمریکا به کشورمان از آن تحت عنوان جنگ سوم ترامپ علیه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه یاد کرد و با اشاره به مصاحبه پیشین یادآور شد: بدعهدی آنها روشن بود و گفته بودیم که کسانی که مخالف مذاکره هستند صبر کنند چرا که خود آمریکا تفاهم را نقض خواهد کرد و دیدیم که آمریکا با ایجاد کریدوری در جنوب تنگه هرمز، نقض عهد را شروع و با بمباران جنوب آن را ادامه داد حال آنکه میتوانست اگر موضوع اختلافی وجود دارد به کمیته حل اختلاف تعیین شده که شامل قطر و عربستان بود مراجعه کند.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشریح نبرد هرمز گفت: در دور جدید حملات اولا اسرائیل حضور نداشت و ثانیا محور حملات جنوب کشور بود و احتمالا هدف آنها حمله زمینی برای باز کردن تنگه هرمز و یا به هدف تاسیسات هستهای ایران بود و در این راستا شروع به بمباران پلهای ارتباطی و رادارها و برخی مراکز نظامی کردند تا لجستیک ایران را در جهت حمله زمینی خود تضعیف کنند.
سرلشکر رضایی ادامه داد: ترامپ از فرمانده سنتکام خواست که حملات سنگینتر باشد چرا که موقعیت اقدام زمینی فراهم نشده است اما فرمانده سنتکام به او پاسخ داد که نهایت توان به کار گرفته شده است و باز هم موفق نبودند و این نشان از اشتباه محاسباتی فرماندهان نظامی آمریکا دارد.
وی افزود: در پاسخ به تجاوز آمریکا، ایران حملات موج وار، شدید و دقیق به پایگاههای آمریکا در منطقه انجام داد که باعث جابه جایی نیروهای آمریکا شد و فرماندهی آنها ابتدا از قطر به اردن و سپس به اسرائیل منتقل گردید و این یعنی فرماندهی و پشتیبانی از محل درگیری بسیار دور شد؛ بنابراین ایران طرح آنها را بر هم زد و جنگ سوم ترامپ علیه ایران در میانه راه شکست خورد و یک ناکامی شدید به ناکامیهای پیشین ترامپ اضافه شد و ما تا دو روز پس از توقف حملات آمریکا نیز به حملاتمان ادامه دادیم.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ۸ ساله در تشریح دلیل عدم مشارکت رژیم صهیونیسیتی در درگیری اخیر، بیان داشت: اولاً اسرائیل در دیگر جبههها همچون غزه و کرانه باختری و لبنان درگیر است و ثانیاً اینکه ترامپ میخواست وانمود کند که بدون دخالت و فشار اسرائیل این جنگ را آغاز کرده است.
سردار سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون آتش بس برقرار است؛ اظهار کرد: اکنون آتشبسی به آن معنا وجود ندارد اما نکته این است که حملات ما معنادار شده است و اخیرا آمریکا اعلام کرد که در درگیریهای اخیر ۶۵۰ کشته و زخمی داشته اند که البته برآورد ما نزدیک به ۵۰۰ کشته و تعداد زیادی زخمی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کماکان امکان حمله زمینی وجود دارد؛ تصریح کرد: نمیتوان گفت طرح حمله زمینی آنها به کلی منتفی است اما آن طرح رویایی که در ذهن ترامپ بود رخ نخواهد داد و بسیار ضعیف شده است و شاید عملیاتی محدود انجام دهند. آمریکا در حال برنامهریزی برای دور چهارم است. اولا آنها برنامههایی برای ایجاد آشوب در داخل کشور دارند. ثانیا آنها در حال تلاش برای دخیل کردن دیگر کشورها در جنگ هستند و برای نمونه اقدام اوکراین در حمله به کشتی ما بود که ما درصدد پاسخ به اقدام آنها و حمله به نقاطی در اوکراین بودیم که طی تماسی اعلام کردند که این حمله در اثر اشتباه رخ داده است و البته به هرحال این اقدام باید جبران شود. نمونه دیگر، مشارکت عربستان در بمباران عراق بود که البته عربستانیها در تماس با ایران اعلام کردند که در این حملات دخیل نبودهاند و البته ما در حال تحقیق در این مورد هستیم.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه غرب آسیا؛ هشدار داد: این دست و پا زدنهای آمریکا ممکن است جرقههای جنگ جهانی سوم را فعال کند و شرایط کنونی غرب آسیا بسیار پتانسیل بالاتری نسبت به اروپای پیش از جنگ جهانی دوم دارد؛ تنگه هرمز و خلیج فارس نقطهای بسیار حساس است که اقدامات و اهداف آمریکا برای تسلط بر تنگه هرمز پتانسیل ایجاد منازعات فرامنطقهای و دخیل شدن سایر قدرتها را دارد.
سرلشکر رضایی ادامه داد: ترامپ قصد فعال کردن ناتو در جنگ را دارد و حالا انگلیس نیز با آمدن نخست وزیر جدید تمایلاتی برای مداخلات نشان داده که البته این دست و پا
زدنهایشان از استیصال و سرگردانی و شکست در جنگ چهل روزه و هفدهروزه است؛ نتانیاهو در سفر اخیرش دوباره به دنبال کشاندن آمریکا به تشدید تنش و فریب دادن ترامپ بود که البته این بار خیلی موفق نبود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند این اقدامات آمریکا ناشی از خطا نیست بلکه در راستای سناریوی مدیریت جنگ و بازارهای انرژی تا انتخابات میاندورهای آمریکا است؛ تشریح کرد: در طول جنگ تحمیلی سوم، آمریکا اشتباهات بزرگی داشته است و اینکه آنها در پی اشتباه و شکستهای پی در پی، بدنبال اصلاح نقشهها و عملکردها و سناریوها باشند طبیعی است؛ اما از کجا معلوم که این سناریوها موفق شود؟ حال آنکه ما در این جنگ به شدت ضعف کیاست در فرماندهی آمریکا را نسبت به جنگهای پیشین آنها می بینیم و شاهد اقدامات غیرفنی و غیرتکنیکی از آنها هستیم و از دیگر سو وزیر دفاع آنها نیز در این حوزه تخصص آنچنانی ندارد و میبینیم که آنها با وجود تکنولوژی و تجهیزات بسیار پیشرفته بدلیل ضعف فرماندهی شکست خوردهاند و همه بدانند که آنها به شدت مستاصلند و در آینده از این دوران بعنوان دوره سیاهی در تاریخ آمریکا یاد خواهد شد.
سرلشکر رضایی در پاسخ به این سوال که برخی ایران را متهم به جنگ طلبی میکنند؛ اظهار داشت: بسیار واضح و مبرهن است که آمریکا جنگ طلب است و اگر نظرسنجی در سراسر جهان انجام شود قاطبه مردم جهان آمریکا را جنگ طلب معرفی خواهند کرد؛ ایران همواره به دنبال جلوگیری از جنگ بود و علیرغم علم به بدعهدی آمریکا با هدف جلوگیری از جنگ مذاکرات را انجام داد اما دشمن طی یک خطای محاسباتی، نجابت سیاسی و پذیرش مذاکرات از سوی ایران را حمل بر ضعف ما گذاشت و سه بار به مذاکرات خیانت و به ایران جنگ تحمیل کرد. این آمریکا بود که به کشور و ملت ایران حمله کرد و رهبر ما و کودکان ما را به شهادت رساند و آیا ما به آنها حمله کردیم و ملتشان را قتل عام کردیم؟
وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه جنگ نیستیم و از درگیریهای دیگر کشورها نیز استقبال نمیکنیم چرا که خطر شروع جنگ جهانی را به وجود می آورد. دیپلماسی اقدامی درست است و باید وجود داشته باشد اما در باب مذاکره طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، آمریکا باید رفتارش را تغییر بدهد. آنها باید به تعهدات خود عمل کنند و تغییر رفتار آنها میتواند نشانه ای برای جدی بودن دیپلماسی باشد.
سرلشکر رضایی با بیان اینکه ایران در تنگه هرمز مسئولانه عمل کرده و امنیت را برای همه فراهم کرده است و امنیت اقتصادی جهان برای ما مهم است؛ متذکر شد: این آمریکاست که در تنگه هرمز ناامنی ایجاد میکند حال آنکه ما تفاهم کردیم و کنگره خودشان نیز رای به اتمام جنگ داد ولذا چرخه جنگ-مذاکره-آتشبس باید پایان یابد و سایه جنگ برداشته شود. سوال اینجاست که چرا آنها این اقدامات تنش آفرین را انجام میدهند؛ بنابراین امروز این آمریکاست که باید قدم اول را بردارد و تغییر رفتار دهد و اگر بنا به ادامه رویه گذشته باشد ما محاصره را تحمل نمیکنیم و البته اکنون هم اقداماتی برای جایگزینی انجام شده است اما ادامه محاصره، ناوها و کشتیهای آنها را در خطر قرار خواهد.
وی با اشاره به مصاحبه پیشین یادآور شد: در گفتوگوی های قبل از مردم درخواست داشتیم که خیابانها که اکنون خط مقدم است و این بعثت بزرگ را حفظ کنند؛ البته این خط مقدم و این مردم شریف باید از نظر اقتصادی نیز شکوفا و تامین شوند و این بعثت سیاسی و نظامی باید به بخش اقتصادی تسری یابد حال آنکه شکوفایی اقتصاد موجب پیشرفت در همه وجوه و از جمله صنایع نظامی نیز خواهد شد. از طرفی صرف اتکا به رفع تحریم ها و ورود پول به کشور این بعثت اقتصادی روی نخواهد داد و لازمه این امر رفع موانع اقتصادی و قوانین دستوپا گیر و خروج از اقتصاد دولتی است. همانگونه که امروز ملت بزرگ ایران در عرصه جنگ میدانداری میکند همین مردم باید در عرصه اقتصادی نیز میداندار شوند و باید مردم را در اقتصاد شریک کرد.
رضایی با بیان اینکه ما از طریق صرفهجویی میتوانیم در سال ۱۰۰ میلیارد دلار کسب درآمد کنیم؛ تاکید کرد: این صرفهجویی باید با مشارکت مردم باشد و البته عواید آن نیز باید به مردم برسد بنابراین همه مردم ایران میتوانند تولید ثروت کنند. جوانان ما سرشار از استعداد و نبوغند و امروز هم جامعه و هم مسئولان باید از فرهنگ صرف سیاسی به سمت فرهنگ اقتصادی حرکت کنیم. بعثت بزرگ مردم ایران باید منجر به شکلگیری یک جامعه مهدوی شود که هم صلاة و هم زکات در آن است و جامعه ای که در آن تولید ثروت باشد میتواند زکات بدهد.
سرلشکر رضایی در پایان گفت: به عنوان سربازی کوچک از همه مردم و همه طیفها و همه کسانی که دلشان برای ایران میتپد درخواست دارم در این شرایط خطیر که بسیاری از راه رسیدن به قله را پیمودایم به تأسی از دکترین رهبر شهید مبنی بر عزت، حکمت و مصلحت، با تدبیر وحدت و ایستادگی را حفظ کنیم و البته انتقادهای سازنده را نیز باید با آغوش باز پذیرفت.
منبع: ایسنا