باشگاه خبرنگاران جوان - سرخ پوشان پایتخت پس از پایان اردوی ترکیه امروز به تهران بازگشتند.
گفتنی است با هماهنگیهای صورت گرفته، تمامی بازیکنان خارجی پرسپولیس راهی کشورهای خود شدند تا به مدت دو روز استراحت کنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مرخصی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و تمامی این بازیکنان صبح روز چهارشنبه به ایران بازخواهند گشت تا در مرکز پزشکی ایفمارک حضور یافته و تستهای پزشکی پیشفصل را پشت سر بگذارند .
لازم به ذکر است، از جمع بازیکنان خارجی پرسپولیس، تنها دنیل گرا به تهران بازگشت و به مرخصی نرفت.