زمین شماره ۲ ورزشگاه اختصاصی باشگاه پرسپولیس به نام یک شهید مزین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تصمیم مدیریت باشگاه پرسپولیس زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی درفشی فر به نام شهید ماکان نصیری نامگذاری شد.

ماکان نصیری دانش آموز ۷ ساله مینابی بود که در حمله جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران مفقودالاثر شد.

براین اساس مدیریت باشگاه پرسپولیس ضمن گرامیداشت یاد و خاطر این شهید کودک، با این اقدام گام دیگری برای زنده نگه داشتن نام شهدای والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان و جامعه ورزش برداشت.

باشگاه پرسپولیس پیش از این نیز ساختمان اصلی این باشگاه را به یاد شهدای میناب به این نام، مزین کرده بود.