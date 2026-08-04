دروازه‌بان ملی پوش تراکتور در صفحه شخصی خود نسبت به احتمال برگزاری مسابقات لیگ برتر بدون حضور تماشاگران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درحالی که قرار است از هفته آینده  بیست‌وششمین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آغاز شود، زمزمه‌هایی درباره احتمال برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران به گوش می‌رسد. این موضوع طی روزهای اخیر واکنش‌های مختلفی را از سوی اهالی فوتبال به همراه داشته و مربیان و بازیکنان مختلفی از این تصمیم احتمالی انتقاد کرده‌اند.

در این شرایط، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود از تصمیم‌گیران خواست شرایط بازگشت هواداران به ورزشگاه‌ها را فراهم کنند. او در بخشی از این متن تأکید کرده که تماشاگران صرفاً بخشی از فوتبال نیستند، بلکه خود فوتبال‌اند و لیگ برتر  باید در کنار هواداران برگزار شود.

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور در صفحه شخصی خود نوشت: می‌گویند فوتبال بدون تماشاگر چیزی کم دارد. بهتر است این جمله را این طور اصلاح کنیم که فوتبال بدون تماشاگر، اصلا فوتبال نیست. بدون جماعت سرد و گرم چشیده سکوها، بدون وفاداران ابدی، بدون راویان رنج و لذت، بدون فریادهای متعصبانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب سرزمین مادری؛ اسم این ورزش را نمی‌توان فوتبال گذاشت. اگر لیگ برتری هست و هیجانی، اگر ستاره‌ای هست و اشتیاقی، اگر باشگاهی هست و رقابتی، همه چیز را مدیون آن‌هاییم. خط کشیدن روی تماشاگرهای بی‌نظیر فوتبال چه فرقی با گل زدن به دروازه خودی دارد؟

اگر توانستیم کنار هم از دشوارترین مسیرهای ممكن عبور كنيم، رمزش چیزی جز با هم بودن‌مان نبود. حالا این جدایی، نه معنا دارد و نه فایده. نه روحی برای فوتبال باقی می‌گذارد و نه ساق‌ها را به بیشتر و بیشتر دويدن ترغيب می‌کند. اگر ادعا می‌کنیم که آنها صاحبان واقعی فوتبال هستند، وقتش رسیده که با دعوت کردن‌شان، شور و حال تازه‌ای به ورزشگاه‌ها بدهیم. همه ما در زمین مسابقه منتظر شنیدن صدای آنها و تماشای بی‌قراری‌شان روی سکوها هستیم. فرصتی برای یک "با هم بودن" دیگر برای تو دهنی زدن به همه آنهایی که از یکی بودن ما بیزارند. آقایان تصميم‌ساز، حالا نوبت شماست که خودی نشان بدهید. که به یاد بیاورید هیچ بستری بهتر از فوتبال، برای تزریق نشاط اجتماعی وجود ندارد. تماشاگرها بخشی از فوتبال نیستند. آنها خود فوتبال‌اند. ما  لیگ برتر  را در آغوش آنها می‌خواهیم.

بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می خواهیم

منبع: بولتن نیوز
برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، علیرضا بیرانوند
خبرهای مرتبط
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال/ دربی پایتخت هفته پنجم برگزار می شود
آقای دکتر بیرانوند؛ نه دانشجوی دکتر هستی و نه فارغ‌التحصل شده‌ای!
از سربازی بیرو تا جدایی رامین از استقلال + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
مبلغ بالای رضایت نامه مانع پرسپولیسی شدن قربانی
تنها «دنیل گرا» به ایران بازگشت
نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری
آخرین اخبار
مبلغ بالای رضایت نامه مانع پرسپولیسی شدن قربانی
بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری
تنها «دنیل گرا» به ایران بازگشت
اعلام آمادگی مهگل/ لیگ برتر بسکتبال برای فصل جدید ۱۲ تیمی شد
هشدار سازمان لیگ والیبال به باشگاه‌های بدهکار لیگ برتر مردان
شکست تیم ملی جوانان مقابل ذوب‌آهن
دنیامالی در جمع ملی‌پوشان کبدی: انتظارمان از پسران و دختران، طلای ناگویا است
دنیامالی در جمع ملی‌پوشان کوراش: مدال‌های شما در ناگویا تعیین کننده است
کدام باشگاه‌ها با پنجره بسته نقل و انتقالاتی مواجه هستند؟
شرط عارف غلامی برای جدایی از استقلال مشخص شد
جوانان ایران در مسیر جهشی بزرگ قرار دارند/ با آمادگی کامل به ناگویا می‌رویم
واکنش باشگاه پرسپولیس به تغییرات مدیریتی
استقلال منتظر بازگشت رضاییان نیست
رامین رضاییان در دو راهی سرخ آبی
واکنش فدراسیون جهانی تیراندازی به افتخار آفرینی هانیه رستمیان
آغاز اردو جدید تیم ملی کشتی آزاد؛ حضور حسن یزدانی در لیست پژمان درستکار
مازیار هوشمند: والیبال ساحلی ایران به «اردو‌های مداوم» نیاز دارد، نه فقط نتایج لحظه‌ای!
فهرست ۲۴ نفره تیم ملی فوتسال بانوان اعلام شد
کاپیتان های پرسپولیس در فصل جدید مشخص شدند
استراتژی جدید فدراسیون برای اصلاح ساختار مالی باشگاه‌ها
برتری حقوقی استقلال در پرونده یاسر آسانی
دیوار دفاعی تسخیرناپذیر پرسپولیس
درخشش ستاره‌های ایران در میان غول‌های والیبال
نخستین نشست هیأت رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی با تأکید بر پاداش‌های ویژه
پایان کار محسن خلیلی در معاونت ورزشی پرسپولیس
مراقب رزومه‌سازی نامزد‌های تصدی ریاست ژیمناستیک باشید
زور اینفانتینو و شرکا به فوتبالی های جهان نرسید
آخرین حریف تدارکاتی پرسپولیس انصراف داد
ادامه تصمیمات فوتبالی عجیب در هلدینگ خلیج فارس