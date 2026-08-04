باشگاه خبرنگاران جوان - درحالی که قرار است از هفته آینده بیست‌وششمین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آغاز شود، زمزمه‌هایی درباره احتمال برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران به گوش می‌رسد. این موضوع طی روزهای اخیر واکنش‌های مختلفی را از سوی اهالی فوتبال به همراه داشته و مربیان و بازیکنان مختلفی از این تصمیم احتمالی انتقاد کرده‌اند.

در این شرایط، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود از تصمیم‌گیران خواست شرایط بازگشت هواداران به ورزشگاه‌ها را فراهم کنند. او در بخشی از این متن تأکید کرده که تماشاگران صرفاً بخشی از فوتبال نیستند، بلکه خود فوتبال‌اند و لیگ برتر باید در کنار هواداران برگزار شود.

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور در صفحه شخصی خود نوشت: می‌گویند فوتبال بدون تماشاگر چیزی کم دارد. بهتر است این جمله را این طور اصلاح کنیم که فوتبال بدون تماشاگر، اصلا فوتبال نیست. بدون جماعت سرد و گرم چشیده سکوها، بدون وفاداران ابدی، بدون راویان رنج و لذت، بدون فریادهای متعصبانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب سرزمین مادری؛ اسم این ورزش را نمی‌توان فوتبال گذاشت. اگر لیگ برتری هست و هیجانی، اگر ستاره‌ای هست و اشتیاقی، اگر باشگاهی هست و رقابتی، همه چیز را مدیون آن‌هاییم. خط کشیدن روی تماشاگرهای بی‌نظیر فوتبال چه فرقی با گل زدن به دروازه خودی دارد؟

اگر توانستیم کنار هم از دشوارترین مسیرهای ممكن عبور كنيم، رمزش چیزی جز با هم بودن‌مان نبود. حالا این جدایی، نه معنا دارد و نه فایده. نه روحی برای فوتبال باقی می‌گذارد و نه ساق‌ها را به بیشتر و بیشتر دويدن ترغيب می‌کند. اگر ادعا می‌کنیم که آنها صاحبان واقعی فوتبال هستند، وقتش رسیده که با دعوت کردن‌شان، شور و حال تازه‌ای به ورزشگاه‌ها بدهیم. همه ما در زمین مسابقه منتظر شنیدن صدای آنها و تماشای بی‌قراری‌شان روی سکوها هستیم. فرصتی برای یک "با هم بودن" دیگر برای تو دهنی زدن به همه آنهایی که از یکی بودن ما بیزارند. آقایان تصميم‌ساز، حالا نوبت شماست که خودی نشان بدهید. که به یاد بیاورید هیچ بستری بهتر از فوتبال، برای تزریق نشاط اجتماعی وجود ندارد. تماشاگرها بخشی از فوتبال نیستند. آنها خود فوتبال‌اند. ما لیگ برتر را در آغوش آنها می‌خواهیم.