باشگاه پرسپولیس برای جذب هافبک تیم الوحده امارات با مانع بزرگی برخورد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط هافبک خود برای فصل جدید به دنبال جذب محمد قربانی هافبک تیم الوحده امارات است، تا اسکواد تیم خود را تکمیل کند.

محمد قربانی یکی از گزینه های اصلی برای تقویت خط میانی پرسپولیس است و مهدی تارتار هم اصرار زیادی برای جذب این بازیکن دارد. اما مبلغ رضایت نامه بالای این بازیکن مانعی برای انتقالش به پرسپولیس است

شنیده می شود مدیران پرسپولیس همچنان تلاش می کنند تا رضایت باشگاه الوحده امارات را برای انتقال محمد قربانی به پرسپولیس را جلب کنند

اگر باشگاه پرسپولیس بتواند با باشگاه الوحده امارات بر سر مبلغ رضایت نامه قربانی به توافق برسد در آن صورت شانس سرخپوش شدن قربانی زیاد می شود.