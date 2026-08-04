باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه (۱۳ مرداد) همزمان با بیستم صفر، همچون سال‌های گذشته، خیل عظیم مشتاقان و دلدادگان مکتب عاشورا، بار دیگر صحنه هایی باشکوه را در پایتخت رقم زدند. از ساعات ابتدایی بامداد، مردم از میدان امام حسین(ع) به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به حرکت درآمدند تا بار دیگر با پای دل، وفاداری خود به آرمان‌های سیدالشهدا(ع) را به نمایش بگذارند.

میدان امام حسین(ع) به عنوان نقطه آغاز این اجتماع، شاهد برپایی آئین‌های ویژه خون‌خواهی با مداحی، شعرخوانی، روایتگری و قرائت زیارت پرفیض اربعین بود که فضایی آکنده از معنویت و شور حسینی بر آن حاکم بود. برگزاری این مراسم که از ساعت ابتدایی مراسم آغاز شد، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان های قیام کربلا فراهم آورد.



به منظور میزبانی شایسته از زائران، تمهیدات گسترده‌ای در طول مسیر ۱۲ کیلومتری از میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اندیشیده شده بود. بر اساس اعلام ستاد برگزاری، یک هزار و ۲۰۰ موکب با هدف ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، درمانی و پذیرایی در طول مسیر جانمایی شده بودند. این تعداد، نسبت به ۷۰۰ موکب ثبت نامی اعلامی از سوی آستان مقدس عبدالعظیم حسنی(ع)، نشان از مشارکت گسترده نهادهای مردمی و دولتی برای رفاه حال زائران دارد.