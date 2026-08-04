مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) با حضور پرشور و بی‌سابقه میلیون‌ها عاشق از اقصی نقاط تهران، از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه (۱۳ مرداد) همزمان با بیستم صفر، همچون سال‌های گذشته، خیل عظیم مشتاقان و دلدادگان مکتب عاشورا، بار دیگر صحنه هایی باشکوه را در پایتخت رقم زدند. از ساعات ابتدایی بامداد، مردم از میدان امام حسین(ع) به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به حرکت درآمدند تا بار دیگر با پای دل، وفاداری خود به آرمان‌های سیدالشهدا(ع) را به نمایش بگذارند.

میدان امام حسین(ع) به عنوان نقطه آغاز این اجتماع، شاهد برپایی آئین‌های ویژه خون‌خواهی با مداحی، شعرخوانی، روایتگری و قرائت زیارت پرفیض اربعین بود که فضایی آکنده از معنویت و شور حسینی بر آن حاکم بود. برگزاری این مراسم که از ساعت ابتدایی مراسم آغاز شد، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان های قیام کربلا فراهم آورد.

به منظور میزبانی شایسته از زائران، تمهیدات گسترده‌ای در طول مسیر ۱۲ کیلومتری از میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اندیشیده شده بود. بر اساس اعلام ستاد برگزاری، یک هزار و ۲۰۰ موکب با هدف ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، درمانی و پذیرایی در طول مسیر جانمایی شده بودند. این تعداد، نسبت به ۷۰۰ موکب ثبت نامی اعلامی از سوی آستان مقدس عبدالعظیم حسنی(ع)، نشان از مشارکت گسترده نهادهای مردمی و دولتی برای رفاه حال زائران دارد.

تهران میزبان میلیون‌ها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین

برچسب ها: جاماندگان اربعین ، اربعین حسینی
خبرهای مرتبط
حال و هوای حرم مطهر بانوی کرامت(س) با حضور دسته های عزاداری در شب اربعین حسینی
تردد یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر در مرز‌های خوزستان 
آزادی ۲۷ زندانی واجد شرایط در قم به مناسبت اربعین حسینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش کیانوش گرامی به اعتراف سال‌های پیش اکبر عبدی درباره بازی در «زیر آسمان شهر» + فیلم
واکنش گیتی معینی به ازدحام پیش آمده در مراسم ختم اکبر عبدی + فیلم
تهران میزبان میلیون‌ها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین حسینی
آخرین اخبار
تهران میزبان میلیون‌ها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین حسینی
واکنش کیانوش گرامی به اعتراف سال‌های پیش اکبر عبدی درباره بازی در «زیر آسمان شهر» + فیلم
واکنش گیتی معینی به ازدحام پیش آمده در مراسم ختم اکبر عبدی + فیلم
بازگشت محمدحسین مهدویان به تلویزیون با «اهل ایران»/ پخش از آی‌فیلم آغاز می‌شود
«مرد عنکبوتی» صدر گیشه را پس گرفت؛ «اودیسه» نولان دوم شد
فرح‌بخش: اکبر عبدی نقش‌آفرین بود + فیلم
ده‌نمکی: نمی‌دانم سرنوشت ساخت «اخراجی‌های ۴» چه خواهد شد + فیلم
«اربعین»؛ قصه یک آزاده در مسیر کربلا از شبکه نمایش
فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما در اربعین حسینی
«از تو می‌خوانم، با تو می‌مانم»؛ دعوت جاماندگان اربعین به کتاب
افزایش حجم سریال‌های طنز به دلیل وقایع اخیر/ «مرد ۳ هزار چهره» بعد از صفر پخش می‌شود + فیلم
نجات سینما با یک سفینه؛ همکاری غول‌های پویانمایی ایران برای جابجایی رکوردها
«خانه پدری»؛ روایتی از روز‌های مبارزه در شبکه امید