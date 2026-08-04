باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد ترافیک کشتیرانی از طریق تنگههای حیاتی هرمز و بابالمندب در آغاز هفته در میان عدماطمینان بر سر مذاکرات آمریکا و ایران، «عمدتاً بدون تغییر» باقی مانده است.
این خبرگزاری به نقل از دادههای شرکت «کپلر»، ناظر ترافیک دریایی، اعلام کرد که روز دوشنبه ۲۰ فروند کشتی شامل ۱۲ نفتکش و ۸ کشتی فلهبر از تنگه بابالمندب که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل میکند، عبور کردهاند که نسبت به روز یکشنبه تغییری نداشته است.
انصارالله یمن همراستا با ایران در ۲۰ ژوئیه، محاصره دریایی عربستان سعودی را در دریای سرخ اعلام کردند و با حمله به چندین نفتکش و تأسیسات نفتی سعودی، جبهه جدیدی در جنگ گشودند. میانگین تردد روزانه در بابالمندب در هفته پیش از اعلامیه انصارالله حدود ۴۱ فروند بود.
به گزارش رویترز، ترافیک در تنگه هرمز نیز عمدتاً کُند باقی ماند و روز دوشنبه شش فروند کشتی – شامل سه نفتکش و سه کشتی فلهبر – از این تنگه عبور کردند که نسبت به هفت فروند روز قبل کاهش یافته است.
پیش از شروع جنگ، روزانه حدود ۱۳۰ فروند کشتی از تنگه هرمز عبور میکردند.
منبع: الجزیره