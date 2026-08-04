در مسیر نجف تا کربلا عشق و دلدادگی به ابا عبدالله الحسین ( ع) توسط زوار حسینی و مواکب ایرانی و عراقی در گوشه و کنار این مشایه هویدا است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - از اوایل ماه صفر دلدادگان ابا عبدالله الحسین ( ع) از طرق مختلف در این گرمای سوزان تابستان راهی کربلا شدند تا در همایش بزرگ پیاده روی اربعین شرکت کنند.

مردم گیلان نیز هم پای دیگر دوستداران اهل بیت ( ع) با کوله باری از عشق راهی این سفر معنوی شدند.

مواکب ایرانی در این ایام در کنار مواکب عراقی در حال خدمات رسانی به زوار حسینی بودند.

گیلان با برپایی ۳۴موکب در این مسیر با حضور خادمان حسینی خدمات مورد نیاز را به زوار حسینی ارائه دادند.‌

پخت غذا گرم ، نان ، توزیع آب سرد،شربت و همچنین خدماتی درمانی و برپایی غرفه های فرهنگی و .. از اهم فعالیت های مواکب گیلان در این همایش میلیونی اربعین بود. ‌

پخش چفیه ، سربند ، عروسک،ماسک، دستمال کاغذی و تصاویر آقای شهید ایران در بین زائرین اربعین حسینی از دیگر خدماتی بود که توسط مواکب در مسیر نجف به کربلا انجام شده است.

در مشایه نجف به کربلادر این ایام در جای جای این مسیر عشق و دلدادگی به ابا عبدالله الحسین ( ع ) و خاندان پاک و مطهرش بود، یکی در حال قدم زدن و طی کردن عمودها به سمت کربلا و دیگری در حال پذیرایی و درمان از زوار حسینی و در آن سوی عاشقانه ها هم یکی با چرخ خیاطی در حال ارائه خدمات به زائران بود.