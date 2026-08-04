باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدیپور، رئیس این سازمان، با اعلام این خبر اظهار داشت: در ساعت ۱۴:۵۸ روز ۱۲ مردادماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، تیمهای عملیاتی ایستگاه ۸ بلافاصله به محل حادثه در زیرگذر شهرک گلستان اعزام شدند.
او افزود: در این سانحه، یک دستگاه سواری پراید پس از انحراف از مسیر اصلی، به شدت با ستون روشنایی معبر برخورد کرد که متأسفانه راننده خودرو در دم جان باخت و سرنشین آن مصدوم شد.
عیدیپور با اشاره به جزئیات عملیات رهاسازی بیان کرد: با توجه به محبوس شدن سرنشینان در کابین خودرو، آتشنشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیکی، اقدام به برش بدنه و رهاسازی افراد از درون خودرو کردند و جهت ادامه روند درمانی، آنان را به عوامل اورژانس و انتظامی تحویل دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در پایان تأکید کرد: نیروهای عملیاتی با توجه به نشت سوخت و سقوط پایه روشنایی، با هدف پیشگیری از حوادث ثانویه، اقدامات ایمنسازی محل را انجام دادند.
منبع: آتشنشانی شیراز