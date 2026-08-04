سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرده است که یک کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان، در اثر اصابت یک پرتابه ناشناس، دچار آسیب شده است.

این حادثه ساعت ۲۲ شب دوشنبه (به وقت گرینویچ) رخ داده است.

بر اساس این گزارش، کشتی باربری از طریق کانال ارتباطات دریایی VHF ۱۶ پیام اضطراری ارسال کرده و اعلام داشته است که هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته است. همچنین تأکید شده که مراجع ذی‌صلاح تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد این حادثه آغاز کرده‌اند.

سازمان مذکور از تمامی کشتی‌های عبوری از منطقه خواسته است که با حداکثر احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به این سازمان گزارش دهند. این حادثه یک روز پس از رویدادی مشابه در همان منطقه رخ داده است.

در همین حال، یک منبع ایرانی اعلام کرده است که تهران پیشنهاد آمریکا برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز را رد کرده و تأکید نموده که ازسرگیری کامل تردد دریایی در این تنگه تا زمان پایان جنگ انجام نخواهد شد. این منبع همچنین افزوده است که آمریکا از موضع پیشین خود مبنی بر لزوم گشایش مسیر جنوبی کشتیرانی در تنگه هرمز عقب‌نشینی کرده است. وی تصریح کرده که ایران، با وجود فشار‌های واردشده، همچنان بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز اصرار دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به نفتکش ، تنگه هرمز
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