باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - والری زالوژینی، سفیر اوکراین در انگلیس، با تاکید بر اینکه صحبت از پیوستن اوکراین به ناتو چیزی جز یک «توهم» نیست، از کی‌یف خواست تا تمرکز خود را به سمت ایجاد اتحاد‌های امنیتی جایگزین تغییر دهد.

زالوژین با یادآوری تجربه شخصی خود، در جریان نشست عمومی سفیران اوکراین در کی‌یف گفت: «من ناتو را خیلی خوب می‌شناسم. حدود ۱۲ سال، شخصا تلاش کردم تا مطمئن شوم که استاندارد‌های این اتحاد را پذیرفته‌ایم و هر سال داستان‌های خیالی در مورد اینکه قرار است به آن بپیوندیم می‌شنیدم، اما متأسفانه، ما هرگز به ناتو نخواهیم پیوست.»

او توضیح داد که یکی از موانع اصلی این الحاق، عدم امکان ادغام کشوری با اندازه و قابلیت‌های متوسط ​​نیرو‌های مسلح اوکراین در سازمانی است که هنوز با دکترین‌های مربوط به جنگ جهانی دوم اداره می‌شود.

سفیر اوکراین همچنین انتقاد شدیدی را نسبت به توانایی‌های کلی ناتو مطرح کرد و گفت: «ناتو احتمالاً به همین شکل فعلی باقی خواهد ماند و حدود ۱۲ سال زمان نیاز دارد تا به استاندارد‌های لازم برای رسیدن به نیمی از سطح توانایی‌های فدراسیون روسیه برسد.»

در مورد آنچه «تضمین‌های امنیتی آینده» نامیده می‌شود، زالوژنی استدلال کرد که تکیه بر سایر اتحاد‌ها ممکن است برای کشورش نسبت به ناتو عملی‌تر و مؤثرتر باشد.

او اظهار داشت که اوکراین در بلوک‌ها و اتحاد‌های نظامی نوظهور اروپایی ادغام خواهد شد و به اهمیت نیروی واکنش سریع مشترک (JEF) به رهبری انگلیس، علیرغم فقدان فعلی سطح مورد نیاز و مکانیسم‌های دفاعی مشترک الزام‌آور بین اعضای آن، اشاره کرد.

در سپتامبر ۲۰۲۲، زلنسکی اعلام کرد که طبق یک روند تسریع‌شده، درخواست عضویت اوکراین در ناتو را داده است. خود این ائتلاف بار‌ها اعلام کرده است که عضویت در حالی که اوکراین در وضعیت درگیری قرار دارد، غیرممکن است.

منبع: آر تی