شهروندخبرنگار ما به مناسبت اربعین حسینی فیلمی از حال و هوای زائران در بین الحرمین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز مصادف با اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الخسین (ع) است و کربلای معلی و بین الحرمین میعادگاه عاشقانی است که مسافت‌های طولانی با پا‌های پیاده به این سفر معنوی آمدند تا بگویند راه شهدا و امام حسین (ع) همیشه جاودانه است و این شعله فروزان در دل‌ها هیچ گاه خاموش نمی‌شود.

شهروندخبرنگار ما که از شهرستان ماهدشت استان البرز به سفر عتبات عالیات مشرف شده فیلمی از حال و هوای زائران در بین الحرمین را به تصویر کشید.

منبع: شکرالله رحمانی - عراق

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