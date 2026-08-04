در اربعین حسینی از جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با شعار کسی که کشت امام مرا، چرا نکشیم رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اربعین حسینی از جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با شعار کسی که کشت امام مرا، چرا نکشیم و پرچم‌های یالثارات الحسین رونمایی شد.

رونمایی از دیوارنگاره اربعینی میدان انقلاب

برچسب ها: طرح دیوارنگاره ، خونخواهی
خبرهای مرتبط
وقتی زائران نگهبان پرچم خونخواهی می‌شوند/ تداوم میدان‌داری در مشایه
ماجرای یک پرچم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
از کرمان تا سراسر ایران؛ ۱۴۲ شب یک عهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش کیانوش گرامی به اعتراف سال‌های پیش اکبر عبدی درباره بازی در «زیر آسمان شهر» + فیلم
تهران میزبان میلیون‌ها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین حسینی
رونمایی از دیوارنگاره اربعینی میدان انقلاب
فیلم‌های سینمایی تلویزیون در اربعین حسینی
آخرین اخبار
فیلم‌های سینمایی تلویزیون در اربعین حسینی
رونمایی از دیوارنگاره اربعینی میدان انقلاب
تهران میزبان میلیون‌ها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین حسینی
واکنش کیانوش گرامی به اعتراف سال‌های پیش اکبر عبدی درباره بازی در «زیر آسمان شهر» + فیلم
واکنش گیتی معینی به ازدحام پیش آمده در مراسم ختم اکبر عبدی + فیلم
بازگشت محمدحسین مهدویان به تلویزیون با «اهل ایران»/ پخش از آی‌فیلم آغاز می‌شود
«مرد عنکبوتی» صدر گیشه را پس گرفت؛ «اودیسه» نولان دوم شد
فرح‌بخش: اکبر عبدی نقش‌آفرین بود + فیلم
ده‌نمکی: نمی‌دانم سرنوشت ساخت «اخراجی‌های ۴» چه خواهد شد + فیلم
«اربعین»؛ قصه یک آزاده در مسیر کربلا از شبکه نمایش
فیلم‌های سینمایی شبکه‌های سیما در اربعین حسینی
«از تو می‌خوانم، با تو می‌مانم»؛ دعوت جاماندگان اربعین به کتاب
افزایش حجم سریال‌های طنز به دلیل وقایع اخیر/ «مرد ۳ هزار چهره» بعد از صفر پخش می‌شود + فیلم
نجات سینما با یک سفینه؛ همکاری غول‌های پویانمایی ایران برای جابجایی رکوردها