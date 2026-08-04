در اربعین حسینی از جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب تهران با شعار کسی که کشت امام مرا، چرا نکشیم رونمایی شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u06a9\u0633\u06cc \u06a9\u0647 \u06a9\u0634\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0645\u0631\u0627\u060c \u0686\u0631\u0627 \u0646\u06a9\u0634\u06cc\u0645 \u0648 \u067e\u0631\u0686\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u0627\u0644\u062b\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.\n