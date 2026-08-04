باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر اعلمی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در حاشیه آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی و در جمع زائران، با اشاره به استقبال گسترده مردم از این مراسم گفت: از ساعات اولیه صبح، مسیر راهپیمایی مملو از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده و حضور پرشور خانوادهها، نوجوانان، جوانان و هیئتهای مذهبی، جلوهای کمنظیر از عشق مردم به سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشته است. این حضور باشکوه نشان میدهد که محبت امام حسین (ع) در دل مردم زنده است و هر سال پرشورتر از گذشته جلوه پیدا میکند.
وی افزود: اربعین امسال حالوهوایی متفاوت با سالهای گذشته دارد. امسال نخستین اربعینی است که در غیاب رهبر شهید برگزار میشود و طبیعی است که داغ این فقدان بزرگ در دل مردم و زائران حسینی تازه باشد. با این حال، همانگونه که مکتب عاشورا به ما آموخته است، شهادت پایان راه نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگتر برای ادامه مسیر حق و عدالت است.
اعلمی با اشاره به شعار محوری آیین جاماندگان اربعین امسال اظهار کرد: شعار «باید برخاست» برگرفته از همین پیام عاشوراست؛ پیامی که همه آزادگان را به ایستادگی، مسئولیتپذیری و ادامه راه شهدا دعوت میکند. محور «خونخواهی رهبر شهید» نیز در امتداد همین فرهنگ شکل گرفته و بیانگر عزم ملت ایران برای پاسداری از آرمانهایی است که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند.
وی ادامه داد: امروز مردم با حضور خود نشان دادهاند که همچنان پای آرمانهای عاشورا، انقلاب و شهدا ایستادهاند. این حضور تنها یک اجتماع مذهبی نیست، بلکه نمایش وحدت، همدلی، بصیرت و وفاداری ملت ایران به ارزشهایی است که از نهضت امام حسین (ع) الهام گرفته و با خون شهدا استمرار یافته است.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به مشارکت گسترده مردم در خدمترسانی به زائران گفت: امسال پیشبینی کرده بودیم بین سه هزار تا سه هزار و پانصد موکب مردمی در مسیر راهپیمایی مستقر شوند که خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از سوی هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی صورت گرفت. این حجم از مشارکت، جلوهای از فرهنگ ایثار و خدمت در مکتب اهلبیت (ع) است و نشان میدهد مردم خود را خادم زائران امام حسین (ع) میدانند.
وی افزود: در کنار مواکب مردمی، برنامههای متنوع فرهنگی و هنری نیز در طول مسیر تدارک دیده شده است. ۱۷ خیمه هنر، ۳۵ پردیس فرهنگی و هنری، برنامههای آیینی، تعزیه، سرود، خوشنویسی، نقاشی و پرفورمنسهای هنری، روایتگر فرهنگ عاشورا، مقاومت و حماسه ملت ایران خواهند بود.
اعلمی با اشاره به خدمات پیشبینیشده برای زائران اظهار کرد: با همکاری همه دستگاههای اجرایی، امکانات حملونقل، امدادی، خدمات شهری، موکبهای مادر و کودک، ایستگاههای استراحت و دیگر خدمات مورد نیاز در طول مسیر فراهم شده تا مردم بتوانند با آرامش و امنیت در این مراسم معنوی حضور پیدا کنند.
وی در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم گفت: این شور و اشتیاق وصفناشدنی، بزرگترین سرمایه آیین جاماندگان اربعین است. امروز مردم با قدمهای خود بار دیگر با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و آرمانهای شهدای عزیزمان تجدید پیمان کردند و نشان دادند که راه عاشورا، راه مقاومت و عزت همچنان ادامه دارد. امیدواریم این حضور باشکوه، پیام وحدت، ایستادگی و وفاداری ملت ایران به مکتب سیدالشهدا (ع) را به گوش جهانیان برساند.