عزاداران یزدی در اربعین سید و سالار شهیدان (ع) در سراسر استان به سوگواری و ماتم پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان یزد در اربعین شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایشان غرق در ماتم بوده و مراسم عزاداری در مناطق مختلف در تکایا، منازل و بقاع متبرکه تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزدگفت: همزمان با اربعین سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام،هیئت‌های عزادار، شیفتگان و ارادتمندان سید و سالار شهیدان (ع) با حضور در مسجد جامع کبیر یزد در مصیبت جانگداز این امام همام (ع) سوگواری کردند و بر سر و سینه زدند.

وی با اشاره به مراسم جاماندگان پیاده روی اربعین افزود: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در۵۹ نقطه استان شامل ۲۶ مسیر شهری و ۳۳ مسیر روستایی برگزار می‌شود و در شهرستان یزد نیز چهار مسیر برای این مراسم پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام صداقت ادامه داد: این مسیر‌ها شامل امامزاده جعفر (ع) به سمت امامزاده سید جعفر محمد (ع) در ساعت (۱۶:۰۰) و گلزار شهدای ابرندآباد، دروازه قرآن و بلوار جمهوری به سمت امامزاده سید جعفر محمد (ع) (۱۶:۰۰) برگزار می‌شود.

وی بیان داشت:۵۲۰ موکب در مسیر‌های پیاده‌روی یزد به عزاداران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

همچنین امروز به مناسبت اربعین حسینی در یزد و برخی از شهرستان های استان، مراسم نخل گردانی برگزار می شود.

قرائت زیارت اربعین، مرثیه سرایی و سینه زنی از مراسم‌هایی است که امروز در چهلمین روز از شهادت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار می‌شود.