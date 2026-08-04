جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد روان در مرزهای اربعینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های تونل شماره ۱۳ و تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده‌های مشاء و آب‌اسک ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محور‌های پرتردد کشور گفت: ترافیک در آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده تالار المهدی، سنگین است، اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان جریان دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در مسیر شمال به جنوب محور‌های چالوس، هراز و آزادراه تهران ـ شمال نیز تردد به صورت روان انجام می‌شود و تمامی محور‌های شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت محور‌های منتهی به مرز‌های اربعینی گفت: خوشبختانه تردد در محور‌های حمیل ـ سرابله ـ ایلام، ایلام ـ مرز مهران، بستان ـ مرز چذابه، پیرانشهر ـ مرز تمرچین، خرمشهر ـ مرز شلمچه، قصرشیرین ـ مرز خسروی و مریوان ـ مرز باشماق روان بوده و در حال حاضر گره ترافیکی در این مسیر‌ها گزارش نشده است.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد یکی از محور‌های شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمتعلی تا اطلاع بعدی مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب و بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مبادی رسمی استعلام کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و پرهیز از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

برچسب ها: وضعیت ترافیکى ، وضعیت راه‌ها
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